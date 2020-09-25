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Электронный полис ОСАГО в Тинькофф: бумажные документы уходят в прошлое

Общество
Сегодня, 17:07
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Электронный полис ОСАГО Тинькофф уверенно вытесняет бумажную автостраховку

Прогрессивные владельцы транспортных средств внимательно следят за рынком автострахования в России. Сегодня они уверенно выбирают е-ОСАГО, практически не используя бумажный документ. Ведь с тех пор как на законодательном уровне закрепили юридическую силу электронной версии, смысла оформлять стандартную страховку нет. Преимущества е-ОСАГО очевидны, но в регионах все еще знакомы далеко не всем водителям.

Достоинства полиса е-ОСАГО Тинькофф

Электронный полис автострахования представляет собой цифровой документ, который оформляется удаленно через интернет и сразу же приходит на email страхователя. У такого варианта оформления масса плюсов.

Привлекательная цена

Не секрет, что одним из важнейших факторов является стоимость ОСАГО. В этом отношении предложение лучше найти не просто. Желающие могут воспользоваться онлайн калькулятором и сравнить с предложениями других организаций.

Многим это покажется странным, но компания Тинькофф Страхование не открывает офисов по всей стране, не оплачивает работу персонала. С клиентом работают напрямую, через официальный сайт и приложение. Как следствие, в стоимость полиса не включается зарплата, которую должен был получать менеджер, сотрудник кассы, региональный директор и многие другие.

Быстрое оформление

Купить ОСАГО в страховой компании Тинькофф можно буквально за час. Половина времени уйдет на формирование заявки, остальная часть на знакомство клиента с рабочим образцом и оплату.

Нужно предоставить стандартный пакет документов:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • ПТС автомобиля.
  • Водительское удостоверение.
  • Карту диагностики (техосмотр) для машин старше 4 лет.

Сразу после того как денежные средства поступают на счет, система отправляет готовый е-ОСАГО на электронную почту, указанную в заявке. С этого момента можно управлять авто и не переживать за штрафы.

Диагностическую карту можно предоставить позже

Ситуация в стране такая, что попасть на техосмотр в некоторых населенных пунктах не просто.

Что делать, если автостраховка нужна прямо сейчас? Тинькофф Страхование готово оформить ОСАГО без диагностической карты транспортного средства. Данный документ нужно будет дослать в течение месяца.

Подходит для всех

Электронный полис можно заказать для любого транспортного средства, из любого региона страны. Нужен только интернет, компьютер или даже просто смартфон.

Очень просто продлить

Умная система точно в срок напомнит водителю, что необходимо продлить полис ОСАГО. Одновременно с этим будет выставлен счет, учитывающий обновленный КБМ и другие бонусы.

Е-ОСАГО очень удобен в использовании

Об этой стороне вопроса многие просто не задумываются, а между тем:

  • Показывать электронный полис можно прямо на экране смартфона.
  • Документ трудно забыть дома (телефон то почти всегда с собой).
  • Бумажную версию можно испортить, испачкать, ее могут порвать или изрисовать дети.
  • Потерять е-ОСАГО невозможно. Цифровой документ всегда можно найти в личном кабинете или приложении.

Как оформить электронный полис

Желающие купить е-ОСАГО Тинькофф банка могут в любой момент перейти на официальный сайт https://www.tinkoff.ru/insurance/osago/ и заполнить заявку.

Также получить автостраховку на машину можно через приложение Тинькофф. Оно доступно в Google Play и App Store.

Если остались вопросы, работает многоканальный телефон горячей линии 8 800 755-80-00. Менеджеры круглосуточно на связи и готовы дать развернутую консультацию.

 

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