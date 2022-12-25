Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области

Две сестренки из Кизильского района (Челябинская область) получили долгожданные велосипеды в рамках акции «Ёлка желаний». Таисии и Нине пять и девять лет, одна любит читать и участвовать в литературных конкурсах, другой нравится выступать на сцене - она играет на баяне, танцует и поет в хоре Дома культуры родного посёлка Сыртинский.

Велосипеды в подарок попросила Таисия, а в роли Деда Мороза выступил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. "Сам выбирал для девочек яркие и современные модели", - сообщил он. Подарки он уже вручил сестренкам, оказалось, что о велосипедах они мечтали очень давно, получить их были безмерно рады, поблагодарили Олега Владимировича и прочитали новогодние стихи.

Еще одно желание Олег Цепкин выполнил для семилетнего Артема из Троицка - вручил умные часы и глобус, побеседовав с ним и его бабушкой за чашкой чая.