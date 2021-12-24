Елки - не палки: в Челябинске открылась необычная выставка зеленых красавиц

В Челябинске сегодня, 24-го декабря, открылась необычная выставка творческих работ «Ёлки. Made in Че», которая будет работать по девятое января включительно.

Организатором события выступит информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала.

Всероссийский конкурс новогодних творческих работ «Ёлки на дистанте - 2021» стартовал в сети ИЦАЭ 22-го ноября. В конкурсе участвовали дошкольники, школьники и студенты, их педагоги и родители, проживающие в регионах присутствия данной сети.

Основной задачей конкурсантов было создание оригинальной елки в нескольких номинациях: «Научные елки» (елки, связанные с научными открытиями); «Техноелки» (результат научно-технического творчества) и «Экоелки» (работы из экологичных и биоразлагаемых материалов).

Участниками конкурса на Южном Урале стали свыше двухсот человек из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Озерска, Златоуста, Южноуральска, Юрюзани, Миньяра, Карабаша, Усть-Катава и многих других населенных пунктов.

По итогам регионального этапа конкурса около двух десятков лучших работ, демонстрирующих елки, созданные во всех номинациях, выставлены в Историческом музее Челябинска с сегодняшнего дня.