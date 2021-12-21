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20.12.2021

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Эмоциональное выгорание
Общество
21.12.2021 09:59

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?

Выгорание - проблема гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Как сохранить себя и свое ментальное здоровье, рассказывает Елена Иванова, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова

- Елена Михайловна, как может симптоматически проявляться эмоциональное выгорание (ЭВ) и чем оно грозит?

- Эмоциональное выгорание - термин, который описывает то, что происходит с человеком, когда он оказывается чрезмерно перегружен деятельностью, в первую очередь связанной с общением и эмоциональными нагрузками. Наибольшему риску выгорания подвержены врачи, спасатели, учителя, психологи, социальные работники и другие специалисты, работающие с людьми. Симптомы разнообразны и подразделяются на несколько групп по степени выраженности.

Эмоциональное и физическое истощение проявляется в разнообразных негативных эмоциях, которые начинает вызывать работа: в раздражительности, лабильности настроения, сниженном эмоциональном фоне и равнодушии. На данном этапе специалист осознает неспособность отдаваться профессиональной деятельности с прежним воодушевлением. Даже если это любимая работа, при перегрузках дискомфорт от нее перевешивает удовольствие. Люди, с которыми человек взаимодействует, начинают восприниматься им отстраненно, равнодушно, обезличенно и зачастую враждебно. Например, «двоечники», «надоедливые мамочки», «упертые пациенты». Постепенно собственный вклад и достижения в этой деятельности также перестают приносить удовольствие, специалист теряет уверенность в себе как в умелом работнике, у него появляется чувство некомпетентности, ощущение личной бесполезности, а личный опыт обесценивается.

Эмоциональное выгорание рассматривается как своего рода защитный механизм, который развивается в процессе профессиональной деятельности в ответ на определенные эмоциональные нагрузки. Он направлен на экономию энергетических ресурсов, расходуемых при эмоциональной включенности.

Признаки эмоционального выгорания условно объединяют в следующие группы: соматические (телесная слабость, человек становится подвержен функциональным расстройствам, возникают признаки снижения иммунитета); эмоциональные (проявления апатии, тревоги, депрессии), интеллектуальные (теряются интерес к работе, креативность, результативность труда), поведенческие (нарушения питания, употребление алкоголя или наркотических веществ), социальные (уменьшение коммуникативной активности, чувство одиночества и нехватки поддержки).

Эмоциональное истощение можно рассматривать в очень широком значении, начиная от ситуаций, когда профессиональная деятельность временно по ряду причин не приносит удовольствия. Но в истинном смысле синдром эмоционального выгорания является серьезной проблемой и даже включен в современную классификацию психических расстройств. Действительно, при выраженном состоянии нередко развиваются настоящая депрессия и нарушение сна, питания. Возникают также тревожные и различные соматические расстройства. При этом человек часто оказывается уже не в состоянии изменить ситуацию. Тем более если он нуждается в заработке и не видит простого пути для смены рода деятельности.

- Есть ли какая-то научно обоснованная «гигиена труда и отдыха»?

- Безусловно, но приемы этой гигиены довольно просты и интуитивно понятны. Чем более напряженной деятельностью занимается человек на работе, тем более продуманным должен быть его отдых. Необходим баланс между рабочим режимом и свободным временем. Важна и смена деятельности, к которой относятся любого рода хобби, занятия спортом, музыкой, общение с близкими, посещение театра, концертов и т. п. Хорошо помогают путешествия, поскольку позволяют максимально переключиться.

Конечно, здесь очень важны индивидуальные пристрастия человека, а не формальный подход. Одному нужно прыгать с парашютом, а другому помогает вышивание. Важно, чтобы речь шла не просто о прекращении деятельности, но о какой-то альтернативной активности, поскольку требуется не только физический отдых, но и эмоциональное переключение, то есть выход за пределы той реальности, от которой человек устал.

Как вариант, возможно сочетание различных направлений работы. Как ни странно, если дополнительная нагрузка (или проект) по роду деятельности отличается от основной, то она иногда не повышает, а, напротив, снижает риск развития выгорания. Различное профессиональное обучение и повышение квалификации тоже могут являться такого рода ресурсом. Любое профессиональное развитие (если только оно неформальным образом осуществляется) препятствует выгоранию.

В последние годы у нас все чаще стали говорить о том, что в ряде профессий вообще не стоит работать долгие годы. Смена деятельности или просто направления работы внутри одной специальности - тоже неплохой вариант. Однако трудно осознать, что это не провал и личная неудача, а просто жизненная необходимость.

Одним из видов помощи при синдроме выгорания является работа с психологом. Иногда работодатели сами организуют психологическую поддержку сотрудникам прямо на рабочем месте. Например, в службе МЧС это обязательно. Но, увы, до сих пор многие считают обращение к психологу поражением, признанием своей слабости и неспособности справиться с ситуацией самостоятельно. Скажем, к помощи фитнес-инструктора прибегать же не стыдно, а, наоборот, престижно. Здесь можно провести прямую аналогию: если вы считаете, что в данный момент не в лучшей форме (физической или эмоциональной), то имеет смысл обратиться к специалисту.

- Насколько важен режим в борьбе с эмоциональным выгоранием?

- Он в целом вообще важен для здоровья - как физического, так и психического. Но деятельность по организации своей жизни, соблюдению режима сама по себе может являться альтернативной. Человек начинает фокусироваться не только на рабочих проблемах, но и на расписании, на собственном распорядке, что восстанавливает баланс «работа - отдых».

- О каких физиологических проблемах можно говорить при таком состоянии? К каким патологиям сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем приводит ЭВ при игнорировании ситуации?

- На самом деле синдром выгорания может приводить к самому широкому спектру проблем со здоровьем. В первую очередь к ним относятся функциональные расстройства, то есть имеющие психосоматическую природу. Но при длительном воздействии стрессовой ситуации такие нарушения могут приобретать постоянный характер и перерастать в истинные соматические заболевания.

- Синдром хронической усталости (СХУ) и эмоциональное выгорание - это одно и то же?

- Насколько я знаю, синдром хронической усталости (СХУ) изучается больше в рамках медицины, в то время как синдром эмоционального выгорания уже давно исследуется психологами. Поэтому я не могу компетентно что-либо сказать о СХУ. Но насколько я понимаю, у СХУ все же предполагают преимущественно биологическую природу. Тем не менее здесь может быть и зона пересечения, поскольку, конечно, психологические и биологические факторы влияют друг на друга и переплетаются в нашей жизни.

- Во многих современных компаниях существуют зоны для отдыха, для игр, организована физическая активность сотрудников, оказывается психологическая поддержка, обеспечиваются медицинские чекапы, устраиваются тимбилдинги и совместные выезды, существуют специальные аудитории, если работник хочет уединиться и поработать в тишине. Насколько это реально разгружает человека? Студентам такое подходит?

- Да, конечно, все эти способы подходят. В частности, мне очень импонирует, что в нашем университете у студентов довольно много возможностей для активного отдыха. Преподаватели нередко смотрят на них с долей зависти. Обучающиеся и танцуют, и поют, и спортом занимаются... Это очень оправданно, особенно для медицинского вуза. Всем известно, что студенты-медики учатся чрезвычайно много. Особенно здорово, что в холле стоит рояль, на котором в перерыве играют все желающие. У нас очень много музыкально одаренных студентов. Звуки музыки разгружают не только музыканта, но и всех проходящих мимо.

Если говорить о корпоративных практиках, которые к нам пришли из западных стран, то все это очень здорово и действительно препятствует развитию выгорания. Но здесь всегда важно чувство меры - проще говоря, рабочая дисциплина. Должна быть возможность, например, поиграть с коллегой в настольный теннис в перерыве. Но один делает это полчаса, переключается и уходит работать, а другой весь день только и играет. С другой стороны, можно и в процессе игры решить какие-то рабочие моменты. Проблема выгорания - довольно индивидуальный вопрос, на мой взгляд.

- Приносит ли пользу метод сорока минут? То есть сначала работа, потом небольшой отдых?

- Метод сорока минут - всего лишь один из возможных. Но бывают разные виды работ, не всегда это в принципе технически получается.

- Как руководителю/преподавателю понять, что его сотрудник/студент эмоционально выгорел? Что предпринять?

- Можно вернуться к списку симптомов. Но если вкратце, то сотрудник, у которого раньше глаза горели, начинает вести себя пассивно, постоянно чем-либо недоволен и в целом несчастен. Тогда руководителю стоит задуматься даже в том случае, если, по его мнению, работник все еще эффективно справляется со своими задачами. Сейчас на Западе активно развивается определенная концепция. Работа должна способствовать счастью человека, что связано далеко не только с финансовыми ресурсами.

- Когда необходимо реально взять паузу и обратиться к врачу?

- При эмоциональном выгорании человеку обязательно нужно помогать. Это может быть помощь руководителя, если есть возможность произвести какие-либо изменения на работе (смена должности, задачи или направления, рабочих условий, дополнительные отпуска), психологическая поддержка (от индивидуальных консультаций и коучинга до групповых тренингов). В самых тяжелых случаях потребуется консультация врача - если человек уже не в состоянии сам справиться с симптомами депрессии, тревоги, приступами раздражительности и агрессии либо с психосоматическими расстройствами. Но самое главное, конечно, - это поддержка близких людей.

Эмоциональное выгорание
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В Челябинской области запущена Всероссийская акция «Ёлка желаний». Старт дали первые лица региона
20.12.2021

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17.12.2021 14:48

На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

17.12.2021 14:46

Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

17.12.2021 14:44

В Челябинске численность безработных снова начала снижаться

17.12.2021 14:06

Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек

17.12.2021 13:37

В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ

17.12.2021 13:04

Ушел из жизни Владимир Зубарев

17.12.2021 12:51

За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29

17.12.2021 12:37

В Челябинской области создают условия для занятий физкультурой и спортом

17.12.2021 11:53

Яркие впечатления и сладкие подарки: ёлка главы Курчатовского района прошла для маленьких южноуральцев

17.12.2021 11:50

Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»

17.12.2021 11:10

Для жителей села Харлуши после обращения к губернатору нашелся почтальон

17.12.2021 10:27

Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой

17.12.2021 10:22

Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

17.12.2021 10:21

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021 10:16

Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией

17.12.2021 09:26

Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться

17.12.2021 00:32

Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн уральцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

16.12.2021 18:32

В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

16.12.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря

16.12.2021 17:33

В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю

16.12.2021 17:01

Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

16.12.2021 16:46

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16.12.2021 16:32

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

Аmmann: качественная строительная техника от всемирно известного производителя

16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

16.12.2021 14:51

Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

16.12.2021 14:48

В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

16.12.2021 14:40

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

16.12.2021 14:28

В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

16.12.2021 14:18

Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

16.12.2021 13:29

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

16.12.2021 13:27

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

16.12.2021 13:07

В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»

16.12.2021 13:04

В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета

16.12.2021 12:31

Работа на благо безопасности страны: ГРЦ Макеева отмечает 74-й день рождения

16.12.2021 12:29

Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов

16.12.2021 12:27

«Динамо-Уралочка» расширяет спортивные и организационные границы

16.12.2021 12:03

В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров

16.12.2021 12:01

Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой