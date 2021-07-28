28.07.2021
Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ
28.07.2021
Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
28.07.2021
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
28.07.2021
Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
27.07.2021
В Челябинскую область поступил «Спутник Лайт»
27.07.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
26.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 73 тысячи
26.07.2021
Без масок не пускать: Котова потребовала выставить в торговых комплексах охранников
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021