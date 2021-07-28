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Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 331 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 324 случая, прирост – 1,5%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 73 тысячи 949 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 241 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 223). С начала пандемии 65 тысяч 336 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина их смерти - ковидная пневмония. Днем ранее умерло 16 пациентов.

С начала пандемии скончались три тысячи 360 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 102 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 258 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 211 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 136 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
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26.07.2021 11:32

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 73 тысячи

26.07.2021 11:30

В Челябинске мужчина требует деньги с владельцев машин за парковку во дворе дома

26.07.2021 11:27

Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город

26.07.2021 11:14

Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму

26.07.2021 11:11

Вокалистка Вилена Мурзина снова спела на Челябинском вокзале