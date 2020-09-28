Еще одна школа в Челябинской области закрыта на карантин по ОРВИ

В Челябинской области к списку школ, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) добавилась еще одно учебное заведение.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, на карантин по ОРВИ за прошедшие сутки закрылась школа №8 в Миасскоком городском округе. Пополнился и список ушедших на карантин классов.

Таким образом, по состоянию на 28 сентября на карантин по ОРВИ закрыты 11 школ и 506 классов. Накануне на дистанционном обучении было 10 школ и 497 классов.

Приостановлен учебный процесс в школе №3 Южноуральска (с 22 по 26 сентября), в двух школах Кизильского района (Гранитная, Богдановская), двух школах Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), школе №13 Саткинского района , школе №6 Южноуральска, в Еманжелинской специальной (коррекционной) школе-интернате, школе №1 Кусы, Нагорненской школе и школе №6 Миасса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.