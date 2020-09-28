ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Еще одна школа в Челябинской области закрыта на карантин по ОРВИ

Общество
Сегодня, 13:06
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области к списку школ, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) добавилась еще одно учебное заведение.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, на карантин по ОРВИ за прошедшие сутки закрылась школа №8 в Миасскоком городском округе. Пополнился и список ушедших на карантин классов.

Таким образом, по состоянию на 28 сентября на карантин по ОРВИ закрыты 11 школ и 506 классов. Накануне на дистанционном обучении было 10 школ и 497 классов.

Приостановлен учебный процесс в школе №3 Южноуральска (с 22 по 26 сентября), в двух школах Кизильского района (Гранитная, Богдановская), двух школах Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), школе №13 Саткинского района , школе №6 Южноуральска, в Еманжелинской специальной (коррекционной) школе-интернате, школе №1 Кусы, Нагорненской школе и школе №6 Миасса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
25.09.20 15:28
За сутки две школы в Челябинской области закрылись на карантин по ОРВИ
Общество
23.09.20 22:50
За сутки закрылись на карантин еще две школы в Челябинской области
Общество
22.09.20 20:51
В Челябинской области число заболевших ОРВИ выросло на 47%
Общество
22.09.20 15:13
Число закрытых на карантин школ в Челябинской области за сутки выросло почти в три раза
Сегодня, 09:24
Алексей Текслер проверит, как главы выполнили его поручение
Вчера, 15:22
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске
Вчера, 15:10
В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай
26.09.20 16:48
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Копейске, Челябинске и Троицке
26.09.20 16:35
В Копейск приехала «Елизавета Вторая»
26.09.20 13:42
Алексей Текслер рекомендовал работодателям Челябинской области перевести часть сотрудников на дистант
26.09.20 13:13
В Челябинской области выбрали самую красивую сотрудницу колонии
26.09.20 11:55
Ковид ставит новый антирекорд в Челябинской области
26.09.20 01:30
Коронавирус унес жизнь врача-терапевта из Магнитогорска
25.09.20 23:24
Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября
Среда обитания
Сегодня, 12:25
И снова дым, и снова запах
На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары
Общество
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Новости
Сегодня, 13:07
Экономика
ВТБ запустил вклад «Перспектива» со ставкой до 5,25%
Сегодня, 12:00
Федерация
Азербайджан пригрозил Армении нанести ответный удар
Сегодня, 11:19
Экономика
Более двух тысяч южноуральцев заплатили налоги единым налоговым платежом
Сегодня, 10:49
Федерация
ОНФ требует, чтобы Котова взялась за недобросовестного подрядчика
Сегодня, 10:33
Спорт
Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции
Материалы рубрики
Сегодня, 09:44
Общество
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Вчера, 15:22
Общество
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске
26.09.20 13:13
Общество
В Челябинской области выбрали самую красивую сотрудницу колонии
25.09.20 23:24
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября
25.09.20 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Теги
ОРВИ
школа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика