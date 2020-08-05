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Есть плюсы, хватает и минусов: Алексей Текслер проинспектировал Нязепетровский район

Общество
Сегодня, 18:03
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, пятого августа, работал в Нязепетровском районе.

О проделанной за год работе перед главой региона (днем ранее губернатор открыл серию больших инспекционных выездов в муниципалитеты Южного Урала с целью проверки исполнения своих поручений) отчитался районный глава Валерий Селиванов.

Он доложил Алексею Текслеру, что за это время была закрыта очередь на предоставление квартир для детей-сирот; переселены жители двух железнодорожных посёлков; было заложено 69 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья на следующий год; первого сентября 2019 года состоялось торжественное открытие реконструированного корпуса школы №1, к обучению приступил 621 ученик.

Кроме того, в течение года в Нязепетровском районе были проведены ремонтные работы на улице Ленина стоимостью 12 миллионов рублей (дорожники привели в порядок 1840 метров полотна). Завершить ремонт проезжей части по этой улице планируется в следующем году.

В настоящее время ведется ремонт терапевтического комплекса, начал работу передвижной ФАП.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, невыполненными остались поручения по ремонту и модернизации районной больницы Нязепетровска; до сих пор не объявлен конкурс на проектирование нового хирургического комплекса; нет заключения государственной экспертизы по новому ФОКу.

В результате рабочего визита в эту территорию Алексей Текслер дал Валерию Селиванову новы поручения.

Среди них - в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию по ремонтным работам на мосту через реку Уфа, чтобы войти в федеральную программу по капиталоемким проектам; привести в надлежащее состояние городской спортивный стадион; своевременно подготовить проектную документацию, чтобы реализовать проект модернизации системы водоснабжения Нязепетровска в срок.

Подводя итоги поездки, Алексей Текслер отметил, что в этом муниципалитете он посмотрел, кроме прочего, те объекты, которые изначально проверять не планировал.

«Как обычно, есть плюсы, есть минусы. Что касается отдельных поручений, то, как обычно, в вопросах, касающихся строек важных объектов, есть сбои. Новый хирургический корпус - отдельная задача, плюс медгородок в целом находится в неудовлетворительном стоянии. Отдельные работы уже идут, это хорошо, но нужно ускоряться», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, по пути в Нязепетровский район губернатор заехал в Верхний Уфалей, чтобы проверить ход строительства многоквартирных домов для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Во вторник, четвертого августа, глава региона проинспектировал Каслинский район и ЗАТО Озерск.

 

 

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