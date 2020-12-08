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Ей больше ста лет: ММК приглашает к виртуальному знакомству с паровой машиной

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Ей больше ста лет: ММК приглашает к виртуальному знакомству с паровой машиной

Главной «героиней» очередной видеоэкскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область), подготовленной в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», стала паровая машина толстолистового прокатного стана 4500.

Рабочий «стаж» паровой машины составляет уже больше века – это агрегат с уникальной по продолжительности историей среди используемых в действующем производстве в России, сообщает пресс-служба ММК.

С 1913 года паровая машина функционировал в броневом отделении Никополь-Мариупольского общества. В 1941 году вместе с оборудованием стана 4500 агрегат эвакуировали в Магнитогорск, на ММК. Машина внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне и продолжает работать в настоящее время.

Новая виртуальная экскурсия расскажет о том, как энергия расширяющегося пара преобразуется в механическую, сколько лошадиных сил приводят в движение валки стана, почему паровая машина до сих пор используется на модернизированном и обновленном металлургическом комбинате и о многом другом.

Видеорассказ о паровой машине продолжает исторический цикл «Маршрут Победы» корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК».

Экскурсии, доступные на официальном корпоративном сайте ПАО «ММК», повествуют о прошлом и настоящем металлургического гиганта, об уникальных промышленных объектах, ставших частью истории отечественной металлургии, сообщает пресс-служба комбината.