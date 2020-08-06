Фасад известного здания на площади Революции в Челябинске украсили новые часы

Фасад известного здания на площади Революции в Челябинске - по проспекту Ленина, 53 (известного как магазин «Ритм») - украсили новые часы.

Новый циферблат изготовил челябинский завод «Молния». Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», дизайн часов выбирали сами горожане, голосуя за понравившийся вариант на портале «Активный житель 74».

В результате победил вариант с четырьмя крупными римскими цифрами: 3, 6, 9, 12. Такому циферблату отдали голоса 644 челябинца (39,7 процента).

Второе место занял дизайн с обозначением всех римских цифр, за который проголосовали 506 человек (31,2 процента). Арабские цифры на фасаде бывшего «Ритма» хотели бы видеть 472 человека (29,1 процента). У этого варианта - третье место.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что идея замены часов состояла в том, чтобы горожане и гости южноуральской столицы могли узнать, который час, с большого расстояния и практически с любого ракурса. Теперь это стало возможным - благодаря белому фону с подсветкой и черным цифрам.

Напомним, за дизайн часов на площади Революции жители Челябинска голосовали в марте этого года. Опрос завершился в 20-х числах первого месяца весны победой наиболее лаконичного варианта.

По мнению городских властей, часы, безусловно, являются не только полезным атрибутом, но и украшением здания.