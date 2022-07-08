Фермеры в Челябинской области увеличивают сбор «живых витаминов»

В Челябинской области в разгаре сбор ягод. В «Георгиевских садах» в Каслинском районе урожай жимолости сменяется смородиновым, впереди сбор крыжовника, малины, вишни и первый урожай уральских абрикосов. Местные ягоды и фрукты уже прочно закрепились на полках торговых сетей Уральского региона.

Холодное лето лишь сдвинуло сроки сбора «живых витаминов», но не лишило жителей области долгожданного лакомства. В прошлом году фермеры сняли 70 тонн яблок и груш и 30 тонн ягод, в этом году обещают, что урожай будет в два-три раза больше.

«Сейчас проходим сертификацию по органическому земледелию. Без пестицидов работать тяжело, потому что постоянно приходится бороться с травой, сорняками, но при этом наши ягоды, яблоки можно есть прямо с куста», - заверяет управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.

Фермерское хозяйство, основателем которого был отец Ольги, Анатолий Филиппов, заложило первые посадки яблок в 2015 году. К концу 2022 года площадь садов превысит 260 гектаров и продолжит расти. Одновременно подрастают ягодные кусты и плодовые деревья.

«Площадь посадок жимолости сегодня составляет 37 гектаров. Вот этот квартал мы посадили в 2018 году, и сейчас это только самое начало плодоношения. Постепенно, с одной тонны урожай увеличивается до шести тонн с гектара и больше. Потенциал жимолости – 10-15 тонн с гектара», - рассказывает Ольга.

Вместо пестицидов – ручная прополка. Механическую обработку междурядий сочетают с задернением травосмесями. Белый клевер – это и красиво, и бережет почву от водной и ветровой эрозии.

Что касается других фруктов, то здесь предпочтения отданы сортам отечественной селекции: яблоки - «краса свердловская», «сверловчанин», жимолость – «бакчарский великан», «гордость бакчара», «югана» томских селекционеров и «полянка котова» свердловской селекции. Топ отчественных сортов возглавляет «югана» - самая сладкая и урожайная жимолость.

Таким же сладкими, как южные, будут южноуральские абрикосы, только собирать их будут в этом году в конце июля, утверждают в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК).

«Сорта абрикосов выведены в нашем институте. Это «челябинский ранний», «кичигинский», «пикантный», «снежинский», «уралец». Они уже внесены в государственный реестр». Полгектара абрикосовых садов стали результатом сотрудничества фермеров и института, в этом году абрикосы в Каслинском районе дадут первый урожай. Чтобы абрикос лучше пережил суровую зиму, агрономы советуют выбирать зимостойкие сорта и садить растения на возвышении», - говорит начальник отдела садоводства НИИ Фирудин Гасымов,

В яблоневых кварталах, безопорных и шпалерных, тишину нарушает пока только конское ржание. Это заместитель главного агронома Ольга Осинцева объезжает свои владения на коне Бароне. Такой способ передвижения позволяет с высоты цыганского коня увидеть и быстро оценить масштаб проблемы и принять меры. Вредители не пройдут. Главными помощниками Ольги, после Барона, конечно, являются энтомофаги – насекомые, которые уничтожают других, вредоносных, насекомых.

«Мы придерживаемся экоформата, используем энтомофагов. Трихограмму и божьих коровок. Божьи коровки – самые опасные «хищники» для тли, наши помощники. Личинки божьей коровки едят тлю, а трихограмма откладывает яйца в свежеотложенные яйца вредителей, тем самым полностью истребляя вредоносных насекомых до момента появления гусениц. При этом взрослые особи трихограммы, питаясь нектаром, совершенно безопасны для растений. Кстати, идею использовать энтомофагов нам подсказал Александр Завалищин (первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области)», - вспоминает Ольга Сегаль.

К слову, на посадках в «Григорьевских садах» можно встретить студентов со всех вузов Урала. Чтобы профессия и дальше была востребованной, площадь садов должна расти.

«Для Челябинской области это направление является приоритетным, и в дальнейшем мы также планируем оказывать поддержку. Она осуществляется в виде субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями. Это очень сложное направление, и бизнес в него идет не охотно. Исключение составляет возделывание таких ягод, как клубника, потому что она может давать урожай в год посадки, быстро окупая вложения инвесторов», - рассказывает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Минсельхоза Челябинской области Анна Кожевина.

Тем не менее, за семь лет с помощью господдержки, которая за эти годы составила 252 миллиона рублей, в Каслинском районе было заложено 197 гектаров садов, и сегодня продукция поступает в торговые сети.