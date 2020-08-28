Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус

Финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – готовятся к восхождению на гору Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса – клуба «Эльбрус». Одним из участников восхождения станет Александр Пахоруков, руководитель по развитию корпоративного бизнеса ООО «Т2 Мобайл» (Tele2 Челябинский филиал) из Челябинска, суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020.

Само восхождение на Эльбрус запланировано на начало сентября, участники понесут на вершину «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Когда мне, как суперфиналисту конкурса «Лидеры России», предложили возможность участия в восхождении на Эльбрус, я сразу же подал заявку. У меня не было ни вопросов, ни сомнений. Для меня она означает постоянный поиск возможностей, движение вперёд, желание учиться, развиваться, познавать новое, расширять собственные горизонты. Конечно, я готовился, несмотря на то что в спорте с 6 лет, регулярно бегал и занимался основами физической подготовки», - сообщил Александр Пахоруков.

Первый этап восхождения, акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, уже начался. 29 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где их ждет двухдневная подготовка перед восхождением на вершину Эльбруса, и к команде восходителей присоединится Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт Росси герой и летчик-космонавт РФ, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский.

«Мы получили 101 заявку от «Лидеров России» 2020 года, но только 10, показавших лучшие результаты по приседаниям и бегу, вошли в команду восходителей. Лидеры России понесут на вершину горы «Знамя Победы» в год 75-летия Великой Победы, проведут уроки «Памяти и Славы», а кроме того, мы, совместными усилиями администрации Кабардино-Балкарской республики, «Лидеров России», Клуба «Эльбрус» и платформы «Россия – страна возможностей» закладываем новое место памяти и славы – Парк Побед, который будет, не только напоминать всем о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, но и станет продолжением истории Побед в широком смысле слова», - сообщил руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус» Олег Жданеев.

Центральным элементом парка станет инсталляция в виде контура горы Эльбрус. Каждый, посетивший это место, сможет повязать памятную ленточку о своей Победе на инсталляцию».