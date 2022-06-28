Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране

В 2022 году в регионах центральной части России, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Северном Кавказе пройдут первые научные девичники. Инициатором проекта выступила Елена Бочкарева из Челябинска, председатель Челябинского регионального отделения Российского союза молодых ученых, кандидат юридических наук, финалистка трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщает минобрнауки Челябинской области, участницами девичников станут женщины-ученые до 35 лет – аспирантки, соискательницы ученой степени, кандидаты наук, сотрудницы исследовательских организаций – представляющие самые разные области научных знаний.

«После проведения научных девичников в Челябинске мы получили целый ряд запросов из других городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ставрополь и Махачкалу, с просьбой помочь им организовать такое же интересное событие, - поделилась Елена Бочкарева. – Единственное, коллеги просят снять ограничение по возрасту участниц, потому что есть множество женщин старше 35 лет, которые тоже хотят принять участие в девичнике. Конечно, мы не будем возражать. Ожидаем среди участниц научных девичников юристов, социологов, врачей, математиков, представительниц ИТ-сферы и других технических специальностей».

Сезон научных девичников стартует в начале нового учебного года.

В пилотном режиме научный девичник состоялся в 2022 году Челябинске. Он прошел в очном и дистанционном формате. По мнению Елены Бочкаревой, предпочтительным остается живое общение. Рекомендованная периодичность проведения встреч – трижды в год, но итоговое решение об этом принимают сами участницы и организаторы на местах.

Программа девичников предусматривает проведение образовательных лекций о роли женщин в науке, развитии личностного потенциала, этикете, научном продюсировании, а также нетворкинг и совместный ужин.

Елена Бочкарева подчеркнула, что задача проекта не отделиться от мужчин, а создать комфортную среду для общения женщин.

Елена Бочкарева сообщила, что скоро научные девичники откроют свои двери для девочек из семей, находящихся в социально опасном положении, и сирот. Планируется, что таких участниц у нас будет примерно 10-15% от общего количества.

Кроме научных девичников, Елена Бочкарева проводит в Челябинской области уроки сетевого этикета и правовой грамотности для школьников, научный забег и готовит к запуску новый проект «Арт-вижн-терапия» по организации выставок работ отечественных художников в медицинских учреждениях.