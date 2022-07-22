Фотовыставка об истории ММК приехала в Магнитогорск

Фотовыставка «Стальное сердце России», приуроченная к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината, «приехала» в родную Магнитку после работы на улицах Челябинска и Москвы.

В Магнитогорске выставка, собравшая десятки архивных и современных кадров, а также интереснейшие исторические документы, рассказывающие о зарождении и развитии комбината и города, разместилась на технологичных уличных щитах со светодиодной подсветкой и скроллерной системой, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Подготовленная Объединенным государственным архивом Челябинской области и ММК экспозиция разделена на несколько разделов, начиная с рождения металлургического гиганта весной 1929 года и заканчивая достижениями комбината последних лет. Зрители могут увидеть разные этапы строительства ММК, фотографии людей, которые возводили город и комбинат и работали на нем, посмотреть, как магнитогорцы трудились и отдыхали на протяжении десятилетий, как после героического вклада в победу в Великой Отечественной войне ММК строил новые доменные и мартеновские печи, коксовые батареи, прокатные цеха, вводил новые технологии.

Из фотографий и коротких описаний на сменяющих друг друга постерах на можно узнать о рекордах Магнитки, малоизвестных исторических эпизодах и визитах в Магнитогорск правительственных делегаций, познакомиться с героями производства и директорами ММК, увидеть результаты модернизации комбината и социальные проекты, реализованные в последние годы руководством ММК во главе с Виктором Рашниковым.