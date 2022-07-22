22.07.2022
В Нагайбакском районе ликвидирован ландшафтный пожар вблизи Парижа
22.07.2022
В лесах Таганая распустился легендарный и очень опасный аконит
22.07.2022
На ЧЭМК произошел пожар в плавильном цеху
22.07.2022
Спасатели два дня искали заблудившихся рядом с Егозой туристов из Кыштыма
22.07.2022
Три прихода Челябинской епархии получили поддержку на реализацию проектов от Алексея Текслера
22.07.2022
Черкасская – Соколиная гора: в Челябинске запустили новый сезонный автобусный маршрут
Фотовыставка об истории ММК приехала в Магнитогорск
21.07.2022
ММК распахнул свои двери для межзаводской школы транспортников
21.07.2022
ММК вновь признан лучшим производителем плоского проката и проката с покрытием в России
20.07.2022
Виктор Рашников получил высшую награду Республики Башкортостан
19.07.2022
За 20 лет АНГЦ-1 ММК выпустил более восьми миллионов тонн оцинкованной продукции
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022