Галопом на коньках: учащиеся Курчатовского района отметили День студента

В Челябинске, в центре спорта и отдыха, на лыжной базе, 25 января состоялось празднование Дня студента. Здесь собрались учащиеся шести колледжей и двух высших учебных заведений Курчатовского района.

По словам замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью районной администрации Кристины Никитиной, Курчатовский район традиционно отмечает этот праздник массовым катанием.

«В прошлом году мы проводили мероприятие в «Уральской молнии» в Центральном районе. А потом подумали, что на территории Курчатовского района тоже большой, хороший каток, поэтому решили проводить мероприятие здесь. Сегодня для наших студентов со своими коньками вход на ледовую площадку бесплатный, по студенческому билету. В программе запланированы конкурсы и подарки», – объявляет организатор мероприятия.

На лед вышли студенты Международного института дизайна и мервиса, Южно-Уральского технологического университета, Челябинского юридического колледжа, учащиеся колледжа «Рост», «Сферы» и техникума текстильной и легкой промышленности.

На праздничном массовом катании ребята поучаствовали в конкурсах и поборолись за полезную студенческую раздатку: футболки, ручки, кружки, блокноты, билеты в кино, браслеты.

В песенном конкурсе студенты разделились на команды. Они должны были допеть отрывок композиции. Чья команда больше песен вспомнит – та и выиграла. В этом состязании победу у студентов забрала команда «Сборная солянка» – в ней были ребята разных возрастов. Они забрали с собой билетики в кино.

Далее последовал конкурс креативного катания. Одни, уже сдавшие зачеты студенты, скакали галопом на коньках, другие создавали паровозик. А двое мальчишек, не жалея разноцветных горнолыжек, разогнавшись, спикировали на лед и на животах эффектно проскользили до финишной прямой.

Следующее творческое состязание на льду под названием «Танцевальный экватор» заключалось в том, чтобы студенты придумали танец. На это ребятам дали 10-секундный отрывок песни.

Играла музыка – студенты давали волю своей фантазии. Один парень спародировал на коньках лунную походку Майкла Джексона. Другая компания, объединившись в круг, сымпровизировала клубный танец на льду.

«Мы просто вышли и исполнили то, что первое всем троим в голову пришло!» - смеется первокурсница Влада. Ее команда одержала победу и получила проходки в развлекательные заведения Челябинска.

Еще одним конкурсом для студентов стали гонки на коньках на время. Одним из первых к финишу пришел второкурсник Тимур. Он семь лет катается на коньках. «Мы с парнем выиграли. Прибежали с ним нос к носу, за пять секунд», – говорит студент Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли и прижимает к себе только что завоеванный коричневый блокнот.

В перерывах между конкурсами учащиеся вузов и колледжей посвящали время свободному катанию. Некоторые из них поделились тем, как проходит их студенческая жизнь.

Учащиеся колледжа «Сфера» Яна и Женя признаются, что этот праздник еще ни разу не отмечали. Однако студенческие традиции у них все же есть. Перед экзаменами они не только кладут монетку под пятку. Хотя без этого, по словам студентов, – никуда.

«Я как-то раз сдал экзамен только потому, что подложил монетку», – уверяет второкурсник Тимур. – «Многие мои одногруппники так делают – работает».

«Я кричала в окно «Халява, приди!»», – говорит Яна.

«А я танцевала под песню «Сектора газа» «Частушки», чтобы убрать волнение», – смеясь, подхватывает Женя.

Еще две студентки из колледжа «Сфера» - Данара и Надя - говорят, что отпраздновать День студента не успели, ведь они – первокурсницы. Зато девушки поделились впечатлениями о сдаче первых экзаменов.

«Было стрессово… Но в итоге все получили четверки и пятерки», – после задумчивой паузы с улыбкой выдыхает Надя.

«Мне было очень страшно ехать на зачет по биологии. Это было в конце декабря, в самый снегопад! Я опоздала на 20 минут, но в итоге все равно получила пятерку автоматом», – вспоминает Данара.