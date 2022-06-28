Сотрудница администрации Курчатовского района – лауреат Премии Заксобрания

Заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина стала лауреатом Премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики.

Торжественная церемония вручения Премии состоялась в областном парламенте 24 июня. Премия приурочена ко Дню молодежи и проводится с 2008 года. Заместитель председателя Заксобрания Анатолий Еремин и председатель комитета по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф вручили лауреатам дипломы, медали, удостоверения лауреата и денежные премии.

Одна из лауреатов Премии – Кристина Никитина, которая работает в администрации Курчатовского района с сентября 2018 года. Координирует работу межведомственных комиссий по профилактике наркомании и вопросам профилактики проявлений экстремизма, по проблемам социально-значимых заболеваний, по организации отдыха, оздоровления и труда детей и подростков на территории Курчатовского района города Челябинска. Под руководством Кристины Никитиной были организованы самые масштабные и социально-значимые мероприятия в Курчатовском районе.

«В своей работе я всегда совмещала два направления – это физическая культура и спорт и работа с молодежью. Считаю, что эти направления неотъемлемо связаны друг с другом, потому что молодежь – это развитие, а спорт – это движение. Активно поддерживаю молодежные проекты, сама с большим удовольствием принимаю в них участие. Это очень во мне откликается, ведь я сама являюсь молодежью. Курчатовский район благодаря нашей дружной и сплоченной команде добивается больших успехов. Мы всегда занимаем призовые места!», – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Кристина Никитина.

Большое внимание девушка уделяет и волонтерской работе. В процессе перехода на цифровое телерадиовещание под ее руководством группа добровольцев из числа студентов среднеобразовательных организаций оказывала оперативную помощь жителям Курчатовского района в подключении и настройке телевизионных приставок. В 2020 году под руководством замначальника отдела ветеранам Курчатовского района вручили около 700 медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Более ста медалей Кристина Никитина вручила лично с выездом на дом к каждому ветерану Курчатовского района.