GASTROFEST в Гастропарке ТРЦ Фокус

22 и 23 октября в Гастропарке ТРЦ Фокус пройдет гастрономический фестиваль Gastrofest.

GASTROFEST стал доброй традицией, поэтому новый сезон мы открываем фестивалем в ТРЦ Фокус.

В этот раз мы решили сделать праздник тематическим, где каждый окунется в атмосферу "ярмарки под открытым небом"

В программе фестиваля:

- более 300 блюд и 20 участников;

- бесплатные мастер-классы от резидентов Гастропарка для детей и взрослых;

- кулинарные мастер-классы от студии Parmesun;

- бесплатные дегустации;

- игры, конкурсы для детей, бесплатный аквагрим;

- живая музыка, развлекательная программа, призы и подарки.

Также стоит обратить внимание на ГАСТРОТУР – специальный купон, который действует только в дни фестиваля.

Всего за 1250 рублей можно попробовать пять различных популярных блюд на выбор у резидентов фестиваля

Ставьте «напоминалку»: 22 и 23 октября, Гастропарк ТРЦ Фокус, 3 этаж.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Подробности о фестивале, участниках и тайминге будут появляться здесь: gastropark.ru.

Соцсети: gastroparkchel.