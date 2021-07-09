Где сделать тест ДНК на отцовство в Екатеринбурге?

Установление отцовства – юридический факт, который влечет за собой права и обязанности, либо их отсутствие из-за неподтверждения кровного родства мужчины с ребенком. Тест ДНК в настоящее время дает точный результат, разрешающий сомнения относительно биологической связи отца и ребенка. Если факт будет подтвержден, родитель наделяется обязанностями по ст. 80 СК РФ.

В Екатеринбурге работает несколько частных генетических лабораторий, одна из них Медикал Геномикс .

В каких ситуациях может потребоваться тест ДНК

Основные причины, когда может понадобиться образец биоматериал для установления отцовства, следующие:

Алименты.

Установление отцовства и алименты прямо связаны – если человек не является биологическим отцом ребенку, никто не имеет права заставлять его платить алименты после развода с матерью данного ребенка;

Установление отцовства в целях иммиграции в другую страну.

Сегодня миллионы граждан мечтают поехать жить заграницу, а почти в каждой стране, к примеру, в Израиле, есть правила, делающие получение гражданства упрощенным для родственников своих граждан или бывших граждан;

Установление отцовства в суде помогает доказать свое право на наследство.

Если человек действительно является потомком, он получает право на имущество родителей, дедушек, бабушек и т.д.;

Получение пособий в связи со смертью родного человека.

Родственники военных, представителей силовых структур, других категорий населения имеют право получать всяческие льготы, но надо доказать, что Вы действительно являетесь родным человеком заслуженного гражданина РФ.

Как проходит процедура анализа ДНК на отцовство?

В первую очередь, надо определится с какой целью будет проведено исследование. Если вы находитесь в судебном процессе (например, о взыскании или оспаривании алиментов), то судом может быть назначена экспертиза ДНК. Обычно она проходит с заведением протокола о заборе образцов у матери, предпологаемого отца и ребенка. Сам забор осуществляет специалист - представитель лаборатории в городе.

Если же вам требуется установить отцовство в информационном формате (т.е. для себя), то забора образцов ДНК вы можете провести самостоятельно и отправить их в лабораторию курьером.

Далее образцы поступают в лабораторию, регистрируются и отправляются на исследование. Современный стандарт определения родства - это сравнение двух профилей (отца и ребенка) по 25 STR маркерам. В результате исследования выдается заключение с точностью 99,99%.

Где провести генетическую экспертизу в Екатеринбурге?

В Екатеринбурге можно обратиться к представителю лаборатории Медикал Геномикс по адресу: ул. Малышева, 12 Б.

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