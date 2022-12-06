Где в Москве выгодно купить комод?

Альтернатива массивного шкафа для хранения вещей – комод. Его можно установить в детской или спальне, если нужно сэкономить место. Такой мебельный предмет отличается эргономичностью, компактными размерами и функциональностью. Подобрать его можно посредством удобного каталога в интернет-магазине «Лазурит». Здесь представлена мебель собственного производства. Купить ее можно по выгодным ценам от производителя, не переплачивая за услуги торговых посредников.

Чтобы комод купить в Москве, просто проходите на сайт lazurit.com. Вашему вниманию откроется большой выбор корпусной мебели из качественных материалов. Это мебель в современном стиле, классические варианты комодов, современные и модные новинки. Ассортимент в каталоге постоянно пополняется. Магазин «Лазурит» не перестает радовать клиентов постоянными акциями. Скидки достигают 50-60%. Информация о снижении цен указана в каталоге. О наличии понравившегося вам товара можно уточнить у менеджеров по телефону или в чате на сайте.

Почему стоит заказать комод в магазине Лазурит?

Главная причина – демократичные цены. В каталоге представлена только мебельная продукция собственного производства, поэтому цены на порядок ниже, чем цены конкурентов. Среди преимуществ обращения в представленный интернет-магазин также стоит отметить:

высокое качество товара, так как для производства используются натуральные и экологичные материалы;

возможность оформления беспроцентной рассрочки на период от 6 до 24 месяцев;

быстрая доставка заказов по Москве и МО, а также в другие регионы страны;

предоставление гарантии качества на 3 года.

Оформляя заказ на мебель. Вы можете дополнительно воспользоваться услугой доставки товара, подъема на этаж и сборки. Мебель собирают опытные мастера. При заказе комплекса услуг вам не придется нанимать сторонних подрядчиков.