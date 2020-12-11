Гехт – о росте смертности: Мы сейчас пожинаем плоды пиковых значений госпитализаций

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объяснила причины роста смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, отмечаемый на текущей неделе в регионе при снижении числа госпитализированных.

Об этом первый замглавы региона рассказала на брифинге 11 декабря.

Напомним, на текущей неделе регистрируется по 14-15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в сутки (месяц назад – по 7-8 в день). При этом число госпитализированных снижается.

По словам Ирины Альфредовны, на сегодня регистрируется смерть тех пациентов, которые длительной время были в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. «Это как раз те люди, которые длительное время находились в том числе на аппаратах искусственной вентиляции легких. Время их госпитализации как раз приходилось на пиковые значения, начиная с ноября. И спустя определенный промежуток времени - это 2–3 недели - мы фиксируем летальные исходы. Это, с точки зрения медицины, объяснимая история. Мы сейчас пожинаем плоды пиковых значений госпитализаций, начиная с начала ноября», - пояснила Ирина Гехт.

Рост общего показателя смертности, который зарегистрирован Росстатом, связан с увеличением числа умерших от иных болезней, в том числе и системы кровообращения (при этом коронавирус был сопутствующим заболеванием). Так, число умерших в октябре 2020 года на тысячу с лишним больше, чем в октябре 2019 года.

«Во-первых, мы в прошлом году, на самом деле, вышли на достаточно хорошие показатели по снижению смертности в части болезней системы кровообращения. И у нас показатели, например, октября, ноября, декабря прошлого года динамически снижались, и мы выходили на хорошие индикативные показатели. И здесь сравнивать октябрь к октябрю или ноябрь к ноябрю - это еще и более низкая база, если мы говорим о среднегодовых показателях», - разъясняла Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор уточнила, что кодирование смертности в связи с ковидом идет по четырем группам причин. Где-то ковид был основной причиной смерти, где-то он был сопутствующим заболеванием, в других случаях это было носительство (вирус обнаружен случайно). Ковид стал сопутствующей причиной смерти у более одной тысячи умерших. «И плюс мы видим рост смертности по болезням системы кровообращения. Здесь, наверное, сказалась ситуация с тем, что люди (особенно с хроническими заболеваниями) избегали посещения больниц, боясь заразиться. И, соответственно, это вызвало и смертность от гипертонической болезни сердца, например, которую мы фиксируем», - отметила Ирина Альфредовна.

В настоящий момент в регионе изменили подходы к работе с жителями, состоящими на диспансерном учете в поликлиниках. «Их обзванивают и страховые компании, контролируют посещаемость больниц. Мы сейчас и поставили это как одну из основных задач работы амбулаторно-поликлинического звена — диспансерные группы наблюдения. Поэтому за этой ситуацией мы следим и мониторим», - подчеркнула первый замглавы региона.

Кроме того, к росту смертности привело и сокращение объемов плановой помощи (часть медицинских учреждений было перепрофилировано под ковидные базы. «Переключение части медицинских организаций на оказание помощи по ковиду, конечно, сказался на показателях смертности не только в регионе, но и по стране в целом. А поскольку мы большой регион, город-миллионник, то эти показатели, конечно, выше и сопоставимы с показателями миллионников в других регионах», - уточнила Ирина Гехт.