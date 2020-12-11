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Вторая крупная партия вакцины от ковида поступит в Челябинск в ближайшие сутки

В Челябинской области растет число свободных коек на ковидных базах

В Челябинской области сокращается число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и, соответственно, растет доля свободного коечного фонда на ковидных госпитальных базах.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 11 декабря.

По словам первого замглавы региона, на протяжении текущей недели количество госпитализаций пациентов с ковидом планово снижается.

Свободный коечный фонд за счет этого растет — на сегодня он составляет 22,6% (неделю назад было 22%, месяц назад – 15%).

По состоянию на 11 декабря в Челябинской области действует семь тысяч 190 коек на базе 28 медицинских организаций в 15 муниципальных образованиях.

По словам Ирины ГЕхт, сократилось и число вызовов на неотложную помощь: за последний день поступило 2396 вызовов за сутки по области, из них 1058 - по Челябинску. В ноябре, в пиковые периоды, было более четырех тысяч вызово в сутки, напомнила Ирина Альфредовна.

Уменьшилось и число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. «Это люди с небольшим процентом поражения легких — КТ-1. По КТ-2 мы сейчас госпитализируем. Надеюсь, что наше благоразумное поведение позволит нам удержать эту планку и идти на снижение, - отметила Ирина Гехт и призвала. - Новогодние праздники нас всех беспокоят, поэтому еще раз призываю к разобщенности, отказаться от корпоративов и больших компаний».

С начала пандемии в Челябинской области официально подтверждено почти 30 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки – 298.