Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая

Ситуация с обеспечением медицинским кислородом ковидных баз в Челябинской области пока сохраняется напряженной, но она контролируемой.

В этом заверила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 22 октября.

«Ситуация по кислороду контролируемая. Да она напряженная, потому что мы живем в обеспеченности 2–3 дня кислородом», - рассказала Ирина Альфредовна и уточнила, что такая ситуация сложилась по всей стране, а часть регионов вообще не имеет своего производства кислорода.

К перебоям с обеспечением кислородом больниц области привели и проблемы о регионального производителя. «Перебои у нас возникли в связи с тем, что наш производитель, который нам давал порядка 24 тонн в сутки, это «Челябтехгаз», встал на техническое обслуживание в связи с поломкой. Сегодня вечером, край завтра, он должен запуститься. Это, безусловно, облегчит ситуацию по обеспечению кислородом», - пояснила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор уточнила, что для медицинских учреждений было закуплено порядка пяти тысяч кислородных концентраторов и ими сегодня обеспечены все госпитальные базы.

Кроме того, с конца октября на основные госпитальные базы начнут поступать кислородные компрессоры, которые будут вырабатывать от 1,5 до трех тысяч тонн кислорода. На закупку оборудования по поручению губернатора были выделены дополнительные средства в размере 240 миллионов рублей.

«Я думаю, что до конца года основные госпитальные базы будут иметь свои мини-установки по производству кислорода…Это тоже, безусловно, снизит накал той проблематики, которая сегодня существует», - считает первый вице-губернатор.

Ирина Альфредовна заверила, что на сегодня ни один нуждающийся пациент не остается без кислорода. Иногда снижается давление подачи кислорода. Это происходит во время перезавправки или дозаправки.

«Я призываю людей к спокойствию, чтобы не паниковать в этом случае. Мы с производителями кислорода каждый день встречаемся, ищем, договариваемся. Еще ни разу ни одна больница без кислорода не осталась. Хотя это бывает достаточно сложно, но, тем не менее, все эти вопросы решаются», - заверила Ирина Гехт.