Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране

Челябинская область имеет четвертый объем регистрации преступлений в России. При этом раскрываемость в регионе выше среднего показателя по стране.

За год на Южном Урале задокументировано свыше 2 800 экономических преступлений, возмещен ущерб на сумму более трех миллиардов рублей.

Такую информацию озвучил начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков, подводя итоги деятельности органов внутренних дел за 2021 год. В работе совещания приняли участие губернатор области Алексей Текслер, руководители силовых ведомств региона.

Начальник регионального полицейского главка отметил, что органами внутренних дел на учет поставлено 65 299 противоправных деяний, что на 3,1% больше показателей 2020 года. Рост обусловлен активизацией работы полицейских по противодействию наркопреступности и преступлениям в сфере экономики.

Михаил Скоков сообщил, что в ушедшем году органами внутренних дел продолжалась активная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, сокращению спроса и предложения на них, ликвидации теневых форм сбыта и лишению материальной основы наркобизнеса. Всего пресечено свыше восьми тысяч преступлений данной категории. Из незаконного оборота полицейские Южного Урала - во взаимодействии с коллегами из других регионов - изъяли около 800 килограммов наркотических средств.

Сегодня ГУ МВД России по Челябинской области занимает третье месте в общероссийском рейтинге по эффективности и результативности деятельности по противодействию данному виду преступлений. В рамках проводимой масштабной работы по выявлению интернет-сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками полиции во взаимодействии с Роскомнадзором в 2021 году заблокировано 146 электронных ресурсов с противоправным контентом, что на 17% больше, чем в 2020 году.

Оценивая итоги деятельности Михаил Скоков констатировал, что существует ряд направлений, оказывающих негативное влияние на оперативную обстановку в области. Более половины всех зарегистрированных преступлений совершены против собственности. Примерно треть из них - с использованием средств высоких технологий. По подсчетам, произведенным по оконченным уголовным делам, в результате преступлений, совершенных дистанционным способом, жители области потеряли около одного миллиарда 200 миллионов рублей. Потерпевшим возмещено ущерба лишь 2,4% от общей суммы потери. Количество же зарегистрированных преступлений составило около 18 тысяч.

«Мы должны задействовать все силы, все возможные институты гражданского общества, чтобы донести до каждого жителя и гостя региона и объяснить, что они могут стать жертвой мошенников. И лучшим способом оградить от этого граждан на данный момент остается профилактика», - подчеркнул Михаил Скоков.

Учитывая актуальность вопроса противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, главный полицейский Южного Урала обратился к Алексею Текслеру с предложением о разработке комплексной программы по противодействию мошенничеству. В профилактическую работу по информированию граждан планируется вовлечь не только полицию, но и все органы исполнительной власти. Губернатор инициативу Михаила Скокова поддержал, заявив о готовности задействовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы.

В продолжение выступления начальник главка акцентировал внимание на том, что одной из актуальных проблем остается обеспечение безопасности дорожного движения. В ушедшем году число дорожного-транспортных происшествий сократилось на 9,7% и составило 3 401. Количество погибших и пострадавших в них людей снизилось на 2,1% (330) и на 9,3% (4 497).

В целях контроля за соблюдением миграционного законодательства проведено 8 260 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 35 410 административных правонарушений. Направлено более тысячи представлений о запрете въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, принято 175 решений о депортации, выдворено в административном порядке 419 человек.

Михаил Скоков сообщил, что по инициативе ГУ МВД Челябинской области и при поддержке губернатора внесены изменения в государственную программу профилактики, предусматривающую выделение более 30 миллионов рублей на модернизацию автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон». В подразделения главка и в территориальных органах внутренних дел уже получено новое оборудование и установлена новейшая версия программного обеспечения.

Также достигнута договоренность с губернатором о дополнительном ежеквартальном стимулировании сотрудников патрульно-постовой службы. Данная мера будет способствовать комплектованию вакантных должностей и существенно скажется на увеличении на улицах полицейских, готовых оказать помощь жителям и гостям области.

Начальник главка отметил, что в Челябинске назрела необходимость в создании еще одного отдела полиции, который расположится в новом микрорайоне северо-западной части города. Совместными с администрацией усилиями появится возможность для шаговой доступности населения при обращении в ОВД за помощью и будут созданы достойные условия работы личного состава.

Помимо этого, в государственную программу капитального строительства Челябинской области включены мероприятия по проектированию и возведению под ключ многофункционального миграционного центра в Челябинске. Новое учреждение будет предназначено для комплексного предоставления государственных услуг в сфере миграции. Строительные работы планируется завершить к декабрю текущего года.