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Генерал южноуральской Росгвардии поделился воспоминаниями о встрече с легендарным Василием Лановым

Начальник Управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор Александр Ясинский поделился личными воспоминаниями об удивительной встрече с легендарным артистом Василием Лановым, который скончался от осложнений от ковида 28 января 2021 года.

Александр Ясинский встретился с главным офицером отечественного кинематографа в 1984 году. Тогда будущий генерал служил третьим механиком на теплоходе «Евгений Вахтангов», был на судне секретарем партийной организации.

«Мы возвращались из Канады в Ленинград после первого для «Вахтангова» рейса. А в это время в городе был на гастролях знаменитый театр имени Евгения Вахтангова. Тогда, недолго думая, я зашел во Дворец культуры, где выступали артисты, и обратился к ним: мол, мы по всему миру ходим под именем вашего режиссера, но сами ничего о нем не знаем. Попросил выступить перед моряками. На следующий день артисты были уже на пароходе», - рассказывает Александр Ясинский.

В этот день перед экипажем морского судна выступали сам режиссер и драматург Евгений Рубенович Симонов, а также любимые многими артисты Владимир Этуш, Людмила Целиковская, Александр Филипенко, Василий Лановой и другие звезды театра и кино тех лет. Они читали морякам стихи, пели песни, танцевали грузинские танцы и даже остались на пароходе ночевать. На следующий день раздали морякам «Вахтангова» пригласительные на все свои гастрольные постановки.

«Я рад, что мне довелось сидеть за одним столом с легендарным артистом. Он запомнился мне открытым, веселым человеком, в нем не было ни грамма высокомерия, иногда свойственного артистам такой величины», - подытоживает свой рассказ генерал-майор полиции Александр Ясинский.

Напомним, народный артист СССР, актер театра и кино, театральный педагог и мастер художественного слова Василий Лановой скончался поздно вечером 28 января. Легендарному актеру было 87 лет. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.