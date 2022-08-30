Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками

На Таганае (Челябинская область) завершилась экспедиция в районе реки Шумга-1 и хребта Долгий мыс. Поисковые геологические работы, начатые в 2021 году, дали неплохие результаты.

«Так, шлиховое опробование в русле реки и ее притоков подарило находки гранатов, цирконов, раухтопазов, ставролитов, кианитов, магнетитов, ильменитов и других минералов», - рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Данные находки – неудивительны, ведь одно из самых диких мест в национальном парке изобилует интересными геологическими объектами: от обнажений горных пород на вершинах до старинных горных выработок и месторождений.

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При этом самым ярким, самым важным достижением экспедиции стало обнаружение дайки гранитов на северной вершине Долгого мыса, до этого не обозначенной ни на одной геологической карте. Кроме этого, дайка оказалась прошита жилами пегматита – горной породы магматического происхождения, обычно обогащенной редкими минералами.

«Правда, завершать исследования пришлось раньше срока – о своих правах на территорию у истоков Шумги-1и участникам заявил медведь. Хозяин тайги не показался, но рыком дал понять: это его угол», - отметили в нацпарке.