30.08.2022
Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»
30.08.2022
Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж
30.08.2022
«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя
30.08.2022
Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками
29.08.2022
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров
29.08.2022
Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол
Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками
22.07.2022
В лесах Таганая распустился легендарный и очень опасный аконит
18.07.2022
На Таганае зацвела редкая орхидея – «обманщица»
16.06.2022
На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси
03.03.2022
Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022