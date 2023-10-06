Герою СВО в Челябинске торжественно вручили медаль Жукова

В Челябинске герою специальной военной операции Артуру Нуркаеву в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вручили государственную награду – медаль Жукова.

Торжественная церемония состоялась в военном комиссариате Советского района. Медаль славному воину Российской Федерации вручили заместитель главы района Татьяна Пашкова и военный комиссар Максим Маслов.

«На награждении присутствовала мама нашего героя Виктория Романовна, которая имеет полное право гордиться своим сыном», - отмечают в районной администрации.

Житель Советского района Челябинска Артур Нуркаев подписал контракт с министерством обороны РФ во время срочной службы, после чего целый год провел в зоне СВО. За успешное выполнение боевых задач мужественный военнослужащий был представлен к государственной награде.