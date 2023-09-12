В Советском районе Челябинска увековечили память героев СВО

В Советском районе Челябинска увековечили память героев специальной военной операции. Торжественная церемония прошла у Доски Почета района накануне, 11 сентября.

Новая традиция появилась здесь с этого года по инициативе администрации, поддержанной Советом депутатов, Советом ветеранов, политическими партиями и общественными организациями.

Имена всех военнослужащих - жителей района и бойцов, проходивших службу в воинских частях, дислоцированных в Советском районе, которые отдали свои жизни за Родину и были посмертно удостоены государственных наград, - навечно заносятся на Доску Почета.

В мае 2023 года имена двадцати героев появились на памятной стеле. Вчера список пополнился еще двумя именами.

Вячеслав Еремеев родился 27 декабря 2002 года. В 2019 году окончил среднюю общеобразовательную школу №56 Советского района. В 2020 году был призван на военную службу военным комиссариатом Советского района. Весной 2021 года заключил контракт с ВС РФ. За время военной службы был неоднократно поощрён. В августе 2022-го указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Вячеслав Еремеев был награждён медалью Жукова. Третьего сентября 2022 года за образцовое выполнение боевых заданий командования удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Погиб 20 сентября 2022 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Антон Иноземцев родился пятого ноября 1981 года. Учился в лицее №142 Советского района. В 1999 году окончил Челябинский профессиональный колледж. Проходил срочную военную службу в ВС РФ с 2000 по 2002 годы. Призван на военную службу по мобилизации военным комиссариатом Советского района осенью 2022 года. Погиб 19 мая 2023-го при выполнении боевых задач в ходе СВО. Награжден Орденом Мужества посмертно.