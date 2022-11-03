ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные

Госавтоинспекция Челябинской области сегодня, третьего ноября, обратилась к автомобилистам с призывом воздержаться от дальних поездок в предстоящие выходные по причине неблагоприятных для путешествий погодных условий.

Отметим, все ближайшие дни в регионе, по прогнозам синоптиков, будет идти снег, в том числе мокрый, – и ночью, и днем. В такую погоду риск совершения автомобилистами ДТП возрастает. В частности, аварийные ситуации на дорогах могут возникать потому, что при снегопаде резко снижается коэффициент сцепления шин с проезжей частью – соответственно, при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь.

Региональное управление ГИБДД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

Также в Госавтоинспекции сообщили о готовности выделить 25 дополнительных нарядов ДПС в случае ухудшения погоды – допнаряды будут следить за движением на федеральных и областных трассах Южного Урала и оказывать своевременную помощь водителям, если таковая понадобится.