ГИБДД заявила об улучшении ситуации на дорогах Челябинска, что связано в том числе с деятельностью ее сотрудников, контролирующих работу организаций, отвечающих за содержание улично-дорожной сети.

Не вовремя убранный снег, снежный накат и наледь на проезжей части могут являться сопутствующими причинами ДТП, подчеркивают в Госавтоинспекции, сотрудники отделения организации движения и дорожной инспекции которой в январе текущего года направили в органы местного самоуправления, а также организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, более 190 представлений и предписаний на устранение факторов, угрожающих безопасности дорожного движения.

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«Полицейские провели 227 обследований дорог, по результатам которых 14 должностных и юридических лица привлечены к ответственности в виде штрафов, которые достигают до 300 тысяч рублей. Вся проделанная работа, безусловно, сказывается и на показателях аварийности на территории Челябинска. Так, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми в январе уменьшилось более чем на 12 процентов», - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Количество дорожно-транспортных происшествий, при оформлении которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, также уменьшилось на 21 процент.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют и пешеходным переходам. В январе 2022 года на территории города произошло 37 ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибло и 39 получили ранения различной степени тяжести. В 21 случае пешеходы пострадали в зоне действия пешеходных переходов.

Для безопасности и комфортного передвижения пешеходов в южноуральской столице обустроено свыше 1800 пешеходных переходов, в том числе 1022 регулируемых и 794 нерегулируемых.

«В зимний период времени коммунальные и дорожные службы порой несвоевременно проводят очистку подходов к переходам или складируют снег в непосредственной близости от них, что закрывает обзор для всех участников дорожного движения и делает переход проезжей части более опасным. Так, в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили более 450 недостатков в техническом и эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, в том числе 350 - это отсутствие или износ дорожной горизонтальной разметки», - отметила Ирина Токарева.

Также на некоторых пешеходных переходах отсутствовали освещение, пешеходные ограждения или дорожные знаки. По фактам неудовлетворительного состояния переходов в 2021 году Госавтоинспекция выдала 493 предписания на устранение недостатков.