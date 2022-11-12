ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле

Городская клиническая больница №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных и добровольцев, которые проходят боевое слаживание в военно-полевом лагере на территории Чебаркульской дивизии.

Как сообщает пресс-служба горбольницы, главврач ГКБ №6 Владимир Самохвалов и начальник по медицинской части Сергей Сметанич посетили медицинский пункт в военно-полевом лагере и передали 100 аптечек первой медицинской помощи, собранных на средства больницы. В их составе медикаменты для снижения боли, температуры, противоаллергическое, адсорбирующее средства, а также антисептики, бинты, лейкопластыри и резиновый жгут.

«Может возникнуть ситуация, когда что-то случится, а медработника не окажется рядом. Будет только аптечка. Боец сможет воспользоваться тем же жгутом, бинтом, которые, возможно, спасут ему жизнь. Когда думаешь об этом, понимаешь, что мы сделали это не зря», - отметил Владимир Самохвалов.

В медпункте на сегодня работают медики со всей области, в том числе врач общей практики Сергей Бородкин и фельдшер Алексей Чернышев из ГКБ №6.

«Мы прибыли сюда в воскресенье. Работа одной бригады от определённой больницы рассчитана на семь дней, без выходных. Ночевать ездим в Чебаркуль, жильём нас обеспечило наше руководство. С напарником работаем вместе, сообща, если возникают какие-то вопросы – помогаем друг другу. В основном, оказываем неотложную помощь», - рассказал Сергей Бородкин.

Медработники отметили, что, в сравнении с трудовыми буднями в Челябинске, нагрузка в военной части больше – в среднем они принимают по 100-120 человек в день. По словам Сергея Бородкина, сейчас чаще всего обращаются с простудными заболеваниями. На втором месте – травмы, ушибы. Также медпункт посещают пациенты с хроническими заболеваниями, при обострении артроза, остеохондроза, приходят для получения лекарственных препаратов для самостоятельного лечения.

Сергей Сметанич отметил, что больница продолжит помогать мобилизованным. «Мы будем делать то, что в наших силах – как в оказании медицинской помощи, так и в материальном плане. Уже сейчас мы объявляем сбор тёплых вещей среди сотрудников. Впереди зима, и это наверняка будет полезно», - рассказал Сметанич.