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Глава минобра отправился в Снежинск по поручению губернатора

Общество
Сегодня, 11:35
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Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отправился в пятницу, четвертого сентября, в Снежинск, чтобы разобраться с жалобой родителей учащихся одной из школ, где учебный год начался для детей не в стенах родного заведения.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, глава региона Алексей Текслер дал поручение министру Александру Кузнецову лично посетить школу №126, разобраться в ситуации и доложить. По итогам визита будут сделаны оргвыводы.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Александр Кузнецов, в школе № 126 проводится капитальный ремонт. В связи с этим приемка образовательного учреждения к новому учебному году не проводилась. Школьники приступили к занятиям в новом учебном году, как и положено, первого сентября, будут учиться в очном режиме, но не в родных пенатах.

«В связи с незавершенностью капитального ремонта в здании школы со 2 сентября (на период проведения ремонтных работ) занятия будут проводиться для учеников 1-4 классов в школе № 121, для учеников 5-11 классов – в школе № 125», - сообщает руководство школы №126. Часть предметов - ИЗО, музыка, технология, физкультура, ОБЖ, внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования – проводятся в дистанционном режиме.

Как сообщалось ранее, школа № 126 в Снежинске не смогла начать работу в своем здании из-за того, что подрядчик — ООО «Бастион» (Башкортостан) в рамках госконтракта на выполнил вовремя электромонтажные работы в учреждении. Проверку по данным фактам уже провела прокуратура.

 

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Теги
Александр Кузнецов
Алексей Текслер
Снежинск
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