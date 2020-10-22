Глава минздрава: На госпитальных базах Златоуста хватает мест, медикаментов и СИЗов

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, побывавший на госпитальных базах по лечению пациентов с коронавирусом в Златоусте, опроверг информацию о недостатке медикаментов и средств индивидуальной защиты в этих учреждениях.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о проблемах со снабжением медицинских работников в госпиталях Златоуста.

Министр сегодня лично посетил роддом и городскую больницу, перепрофилированные под ковидные госпиталя, пообщался с пациентами, зашел в «красные» зоны обеих баз, оценил наличие медикаментов и СИЗов.

В помещениях родильного дома размещено свыше 100 дополнительных мест для пациентов с пневмонией и COVID-19.

По словам министра, ни один из пациентов, с кем он разговаривал, не пожаловался ни на врачей, ни на условия пребывания. Не было высказано претензий по лечению, питанию, бытовым условиям. «Все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства в наличии на базах есть», - отметил глава минздрава после посещения госпиталя, открытого на базе роддома.

На сегодня на госпитальных базах города имеется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты: костюмы – 4663 штуки, респираторы - 936, маски – 34 тысячи 600 штук, защитные очки - 500, защитные экраны для лица - 258. СИЗы законтрактованы наперёд на сумму 8 миллионов 619,5 тысячи рублей.

По лекарственным препаратам заключено дополнительно контрактов на 8,19 миллиона рублей. При отгрузке препараты сразу передаются на базу.

В госпитале на базе горбольницы Юрий Семенов помимо палат осмотрел комнаты отдыха врачей, душевые. Прошёл в реанимацию, переговорил с врачами-реаниматологами.

«Учитывая увеличивающееся количество пациентов с кислородной зависимостью, принято решение уже завтра добавить на базу кислородных концентраторов, которые имеются в наличии в центре медицины и катастроф», - рассказал Юрий Семенов.

«Лечебная работа на госпитальных базах идёт в плановом режиме. Рекомендованные схемы лечения выполняются», - отметил Юрий Семенов. В работе госпитальных баз постоянно принимают участие главные внештатные специалисты области, проводя консилиумы, он-лайн обучения, давая постоянные рекомендации для работы. Всех пациентов, находящихся в реанимации, консультируют ведущие специалисты обрасти.

Министр опроверг также информацию о нехватке мест на госпитальных базах Златоуста. По состоянию на 21 октября в госпиталях свободны 22 койки.

«Все базы работают в штатном режиме, идёт поступление и выписка пациентов. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул министр.