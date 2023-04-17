17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
17.04.2023
В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
17.04.2023
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
04.04.2023
Задержан глава Катав-Ивановского района
04.04.2023
Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК
26.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023