Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением нескольких жилых микрорайонов в пригороде Челябинска (поселок Западный, Сосновский район), где уже вторые выходные подряд жители остаются без воды. Они разместили в соцсетях обращение к руководству СК России, сообщили в telegram-канале ведомства.

«В результате жилой застройки западного берега водохранилища Шершни, являющегося основным источником питьевой воды города Челябинска и прилегающих к нему территорий, а также активного потребления воды, водоем уже сильно обмелел, что спровоцировало аварию на водоводе, - отмечают в СКР. - В результате жители поселка вынуждены использовать привозную воду и опасаются, что дальнейшей возведение и развитие жилых микрорайонов в этом месте полностью лишит их водоснабжения».

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области. В СУ СК России по области по данному факту организовали проверку.

Напомним, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток С восьмого по десятое апреля) оставались без воды. По данным «ЮжУралВодоканал», причиной нарушения водоснабжения стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление.

В минувшие выходные водоснабжение вновь ограничили. Жителям привезли бутилированную воду и раздавали ее по две пятилитровые бутылки в руки. Но хватило далеко не всем. Жители обратились за помощью к губернатору, написали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

Жители требуют пересчитать им плату за водоснабжение, исключив периоды отсутствия воды и тот факт, что сейчас она идет ненадлежащего качества и приходится ее долго сливать. А кто будет платить за такой расход?