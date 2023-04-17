Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскому театру кукол имени В.А.Вольховского в апреле предстоит погружение в два значительных
17.04.2023

Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с улицы Кирова стали таинственным образом исчезать металлические урны. Об
17.04.2023

С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжается профилактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной безопас
17.04.2023

Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова возмущена тем, что дорожные подрядчики несмотря на предостережени
17.04.2023

Котова: Понять не могу почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Детские загородные лагеря Челябинской области в настоящее время проходят проверки Роспотребнадзор
17.04.2023

Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2023

Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
следственное управление СК РФ по Челябинской области
Следственный комитет России
отключение водоснабжения
«ЮжУралВодоканал»
Александр Бастрыкин
Общество
17.04.2023 15:14

Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением нескольких жилых микрорайонов в пригороде Челябинска (поселок Западный, Сосновский район), где уже вторые выходные подряд жители остаются без воды. Они разместили в соцсетях обращение к руководству СК России, сообщили в telegram-канале ведомства.

«В результате жилой застройки западного берега водохранилища Шершни, являющегося основным источником питьевой воды города Челябинска и прилегающих к нему территорий, а также активного потребления воды, водоем уже сильно обмелел, что спровоцировало аварию на водоводе, - отмечают в СКР. - В результате жители поселка вынуждены использовать привозную воду и опасаются, что дальнейшей возведение и развитие жилых микрорайонов в этом месте полностью лишит их водоснабжения».

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области. В СУ СК России по области по данному факту организовали проверку.

Напомним, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток С восьмого по десятое апреля) оставались без воды. По данным «ЮжУралВодоканал», причиной нарушения водоснабжения стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление.

В минувшие выходные водоснабжение вновь ограничили. Жителям привезли бутилированную воду и раздавали ее по две пятилитровые бутылки в руки. Но хватило далеко не всем. Жители обратились за помощью к губернатору, написали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

Жители требуют пересчитать им плату за водоснабжение, исключив периоды отсутствия воды и тот факт, что сейчас она идет ненадлежащего качества и приходится ее долго сливать. А кто будет платить за такой расход?

Автор: Любовь Юрина
следственное управление СК РФ по Челябинской области
Следственный комитет России
отключение водоснабжения
«ЮжУралВодоканал»
Александр Бастрыкин
Новости по тегу: следственное управление СК РФ по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2023

СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2023

Задержан глава Катав-Ивановского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2023

Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2023

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 17 апреля, у православных христиан началась Светлая Пасхальная Седмица. Каждый ден
Общество

У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

17.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель правительст
Федерация

Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев

16.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Православные христиане Челябинской области готовятся встретить главный праздник года – Пасху, Све
Общество

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)

15.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона быть осто
Среда обитания
Лесные пожары

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на окутавшую город едкую дымку, запах гари и примешивающийся к ней зап
Среда обитания

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Эксперты в области истории и права в программе «Большая студия» на ОТВ в Челябинске обсудили факт
Крупным планом

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскому театру кукол имени В.А.Вольховского в апреле предстоит погружение в два значительных
17.04.2023

Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с улицы Кирова стали таинственным образом исчезать металлические урны. Об
17.04.2023

С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжается профилактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной безопас
17.04.2023

Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова возмущена тем, что дорожные подрядчики несмотря на предостережени
17.04.2023

Котова: Понять не могу почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Детские загородные лагеря Челябинской области в настоящее время проходят проверки Роспотребнадзор
17.04.2023

Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.04.2023 15:14

Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области

17.04.2023 14:45

Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу

17.04.2023 14:36

В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»

17.04.2023 14:18

Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»

17.04.2023 13:58

билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди челябинцев

17.04.2023 13:57

На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду

17.04.2023 13:51

Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату

17.04.2023 13:27

Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ

17.04.2023 13:18

Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению

17.04.2023 13:14

Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак

17.04.2023 12:47

С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны

17.04.2023 12:43

Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают

17.04.2023 12:34

«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД

17.04.2023 12:30

Стоит ли челябинцам идти в отпуск в мае?

17.04.2023 12:04

Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления

17.04.2023 11:52

Алексей Лошкин привез на передовую помощь участникам СВО

17.04.2023 11:47

В Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера уроженки Челябинска

17.04.2023 11:43

Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима

17.04.2023 11:37

Проект «Красота в тебе» преобразил жительницу Златоуста

17.04.2023 11:16

Очередная партия нелегальных мигрантов будет депортирована из Челябинска

17.04.2023 11:07

Грамотой Президентского полка награждён главный режиссёр «Омнибуса»

17.04.2023 11:01

Котова: Понять не могу почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды

17.04.2023 10:50

Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану

17.04.2023 10:47

В Челябинске начинаются репетиции парада Победы

17.04.2023 10:44

Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию

17.04.2023 10:12

Нацпарк «Зигальга» временно закрыли для туристов

17.04.2023 09:56

Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату

17.04.2023 09:32

У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

17.04.2023 09:00

Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение

16.04.2023 22:09

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.04.2023 по 16.04.2023)

16.04.2023 19:31

В понедельник в Челябинской области - ясно и ветрено, без осадков

16.04.2023 19:20

Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)

16.04.2023 12:45

Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев

16.04.2023 05:46

В кафедральном соборе Челябинска состоялось Пасхальное Богослужение

16.04.2023 05:23

Благодатный огонь доставлен в Челябинскую область

16.04.2023 04:46

Челябинская область помогает в восстановлении храма в подшефной Волновахе

15.04.2023 22:30

Жители микрорайонов под Челябинском, вновь оставшиеся без воды, обратились к губернатору

15.04.2023 21:46

Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

15.04.2023 20:47

Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства

15.04.2023 20:45

В воскресенье в Челябинске и Магнитогорске пройдут пасхальные мероприятия (АФИША)

15.04.2023 16:57

Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района

15.04.2023 15:37

Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства

15.04.2023 15:10

Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было

15.04.2023 14:39

Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся

15.04.2023 14:27

Жители Западного проведут пасхальные выходные без воды

15.04.2023 11:46

В Пасху православные южноуральцы смогут получить частицу Благодатного огня из Иерусалима

15.04.2023 11:40

Долгожданный ремонт улицы Рождественского

15.04.2023 11:21

Полицейскими установлены и опрошены подростки, напавшие в Магнитогорске

15.04.2023 01:47

Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

15.04.2023 00:17

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)

14.04.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

14.04.2023 21:30

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам

14.04.2023 20:23

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области

14.04.2023 19:05

Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста

14.04.2023 18:49

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске

14.04.2023 18:33

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело

14.04.2023 18:08

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

14.04.2023 17:48

В выходные в Челябинской области местами дождь со снегом, порывистый ветер

14.04.2023 17:17

Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней

14.04.2023 16:46

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России

14.04.2023 16:37

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее

14.04.2023 16:30

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

14.04.2023 16:11

В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

14.04.2023 15:35

Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

14.04.2023 15:27

В Челябинске покажут «Личное» современное искусство

14.04.2023 15:08

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023 14:54

Джон Паркер: корпорации ВПК диктуют политику Соединённых Штатов

14.04.2023 13:29

В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой

14.04.2023 13:14

Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

14.04.2023 12:52

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры

14.04.2023 12:44

«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

14.04.2023 12:33

Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

14.04.2023 12:18

Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

14.04.2023 11:54

Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

14.04.2023 11:45

Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

14.04.2023 11:23

В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

14.04.2023 10:51

В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов

14.04.2023 10:33

Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО

14.04.2023 10:24

На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе

14.04.2023 10:18

Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»

14.04.2023 09:48

В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО

14.04.2023 09:44

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023 09:40

В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке

14.04.2023 00:43

Сегодня у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница

13.04.2023 20:16

На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

13.04.2023 19:29

В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

13.04.2023 19:18

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

13.04.2023 19:04

Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

13.04.2023 18:53

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

13.04.2023 18:50

В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

13.04.2023 18:40

На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

13.04.2023 18:30

Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

13.04.2023 18:16

Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

13.04.2023 17:55

На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

13.04.2023 17:42

На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

13.04.2023 17:34

Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

13.04.2023 17:28

Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

13.04.2023 17:25

"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

13.04.2023 17:03

Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

13.04.2023 16:38

В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы