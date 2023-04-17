17.04.2023
Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
16.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
15.04.2023
Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства
15.04.2023
Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района
Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату
10.04.2023
Водоснабжение в микрорайонах под Челябинском восстановлено
10.04.2023
В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили
09.04.2023
Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья
08.04.2023
Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023