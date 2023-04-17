Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату

В Сосновском районе Челябинской области восстановили водоснабжение микрорайонов поселка Западный, которые остались без воды накануне выходных. Жители интересуются, будет ли произведен перерасчет платы за воду за длительное время ее отсутствия в домах.

«Информируем, что вся система водоснабжения работает в штатном режиме», – сообщил в воскресенье «ЮжУралВодоканал» на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Местные жители подтверждают, что вода вернулась в квартиры.

Местные жители поблагодарили за возращение воды, но тут же поинтересовались, как сделать перерасчет за период отсутствия водоснабжения.

«Где и как можно подать заявление на перерасчет за этот месяц? Исходя из чего будет проходить перерасчет?», - – спрашивает Евгения Н. Жительница озвучивает свои аргументы, объясняющие необходимость проведения перерасчета. Во-первых, воды не было в этом месяце почти 100 часов (плата пересчитывается при отсутствии воды в домах более восьми часов в месяц, при серьёзных авариях более 24 часов).

Во-вторых, вода идет плохого качества - ржавая и с песком. «И сколько этой ржавой воды мы спустили, в надежде на чистую, а счётчики в это время мотают», - возмущена Евгения.

«Вода ржавая идёт, и не собирается, кажется, протекать. Уже 16 апреля, а воспользоваться горячей водой до сих пор невозможно», - сообщает Анна К.

Напомним, водоснабжение микрорайонов Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и других было прекращено вечером 14 апреля из-за резкого падения объема поступления воды на станцию водоочистки.

По данным «Южуралводоканала», 15 апреля в течение дня проводились плановые работы на водозаборе станции. «Из-за весеннего таяния повышена мутность воды – при нормальных показателях 4-6, сейчас на станцию поступает вода из водоема с показателями 40-75. В результате процесс фильтрации воды в системе удлиняется, что замедляет накопление воды в резервуарах чистой воды», - пояснили в компании.