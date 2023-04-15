Жители микрорайонов под Челябинском, вновь оставшиеся без воды, обратились к губернатору

Жители микрорайонов под Челябинском, где уже вторые выходные подряд отключают водоснабжение, обратились с жалобой к губернатору и планируют писать обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

Обращение опубликовано на официальной странице главы региона под постом о подготовке к празднику Светлой Пасхи.

«Наш Светлый праздник ПАСХИ омрачен отсутствием воды, очередная суббота/воскресенье. Ни куличиков испечь, ни к празднику подготовиться, - написала Наталья Ч. - Каждые суббота и воскресенье над нами издеваются полным отключением воды, а еще и на неделе на полдня отключают». Она уточнила, что воду отключают в микрорайонах Белый хутор, Привилегия, Вишневая горка и ряде других (входят в состав Кременкульского сельского поселения, поселок Западный) и попросила главу региона навести порядок в водоснабжающей организации.

За обеспечение этих населенных пунктов водой отвечает частная компания – ООО «ЮжУралВодоканал».

По данным компании, в эти выходные воду будут подавать в дома по графику – по нескольку часов в день - в связи с проведением профилактических работ на водозаборной очистной станции (для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Кременкульского сельского поселения)

«ЮУВК приступил к профилактическим работам, которые не могли быть выполнены ранее из-за наличия льда, в связи с чем были введены временные ограничения водоснабжения», - пояснили в компании.

Была организована доставка бутилированной воды (по графику в микрорайоны). «На текущий момент (к 13 часам - прим. привезли 52 поддона по 120 бутылей, в пути ещё 15 поддонов по 120 бутылей. Осуществляется развоз по точкам», - сообщает ЮжУралВодоканал.

Жители пишут, что раздавали в руки по два пятилитровых бутыля, но они быстро закончились.

Восстановить водоснабжение обещали к вечеру 15 апреля, но затем опубликовали новый график подачи воды: «с 19 до 21 часа 15 апреля - на мкр. Просторы, с 21 до 23 часов - воды на мкр. Белый Хутор и Привилегия, с 2 часов 15 апреля до часу ночи 16 апреля – на микрорайоны Вишневая горка, Конфетти, Залесье».

В компании пояснили, ЮУВК в течение дня проводил плановые работы на водозаборе станции. Водоснабжение населения осуществлялось с резервуаров чистой воды. Работы на станции завершены. «Из-за весеннего таяния повышена мутность воды (при нормальных показателях 4-6, сейчас на станцию поступает вода из водоема с показателями 40-75), в результате процесс фильтрации воды в системе удлиняется, что замедляет накопление воды в РЧВ. График точечных отключений продлен до 23 часов 59 минут 15 апреля в целях накопления воды в РЧВ», - сообщили в ЮУВК.

Жители в социальных сетях сообщают, что планируют писать жалобы в прокуратуру и следственный комитет в связи с нарушением их прав.