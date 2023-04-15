15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
15.04.2023
Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства
15.04.2023
Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района
15.04.2023
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
15.04.2023
Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было
14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
Жители микрорайонов под Челябинском, вновь оставшиеся без воды, обратились к губернатору
15.04.2023
Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды
14.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
13.04.2023
В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах
13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023