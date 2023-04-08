Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды

Несколько микрорайонов в Сосновском районе (пригород Челябинска) утром в субботу, восьмого апреля, остались без воды. Причина нарушения водоснабжения – низкий уровень воды в Шершневском водохранилище.

Жители в пабликах возмущались, что в выходной, когда нужно успеть переделать много домашних дел, их без предупреждения оставили без воды. «Соседи, доброе утро! А что с водой? С утра ни горячей, ни холодной! Суббота! Куча дел! А предупредить заранее?», - написала Мария в группе «Вишневая горка | Сосновский р-н | пос. Западный».

В «ЮжУралВодоканал» уточнили, холодное и горячее водоснабжение отсутствует с 0:10 часов восьмого апреля в жилых домах, расположенных в микрорайонах: «Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева».

«ЮжУралВодоканал» провел проверку по факту обращений южноуральцев и направил на место водозабора бригаду водолазов.

«В ходе проверки выявлено, что система водоснабжения «ЮжУралВодоканала» работает без перебоев, а причиной проблемы стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление», - пояснили в компании. Ситуацию усугубил и тот факт, что в настоящее время происходит активное таяние льда, который «садится» на трубы для забора воды.

Для жителей микрорайонов «Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева» организован подвоз технической воды.

На водоочистную станцию выезжал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. Он контролировал и организовал ход восстановительных работ, сообщили в минстрое. Специалисты министерства и администрации Сосновского района ведут оперативный мониторинг по ситуации с водоснабжением.

К вечеру аварийная ситуация была устранена. «Восстановительные работы завершены, идет наполнение системы. После 21 часа ожидается подача водоснабжения потребителям», - отметили в ведомстве. Однако, к полуночи вода появилась не во всех домах. У некоторых вода пошла слабым напором и коричневая. Жители в соцсетях пишут, что сегодня не все дождутся воды, так как вновь произошла аварийная ситуация.