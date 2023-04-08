08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды
27.03.2023
Для жителей Чурилово, где отключили водоснабжение, утром организовали подвоз воды
26.03.2023
В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет
18.04.2022
Жители Красногорска уже пять суток без водоснабжения: Нас кто-нибудь услышит?
25.01.2022
Челябинцам вернули воду
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023