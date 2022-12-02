Главный художник Челябинска назначен вице-президентом Союза дизайнеров России

Главный художник Челябинска Павел Писклаков первого декабря назначен одним из шести вице-президентов Союза дизайнеров России.

«Мы очень рады этому событию и поздравляем Павла - впервые челябинец входит в президиум Союза, который определяет стратегию работы организации, в том числе с другими объединениями и органами власти, а также участвует в проектах Союза дизайнеров страны, куда сегодня входит 67 региональных отделений и четыре с половиной тысячи участников», - отметили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Напомним, Павел Писклаков является главным художником южноуральской столицы с апреля текущего года, возглавляет региональное отделение Союза дизайнеров России.

В должности главного художника он курирует отдел архитектуры и дизайна городской среды, согласовывает паспорта фасадов, участвует в согласовании архитектурной подсветки и новогоднего оформления города, а также согласовывает архитектурную часть вывесок и рекламных конструкций.

Уже два десятилетия Павел Писклаков занимается дизайном и типографикой, преподает, пишет статьи для начинающих и профессиональных дизайнеров в российские и зарубежные издания. Состоит в Американской ассоциации дизайнеров AIGA и Международной ассоциации типографов ATypI, выступает спикером и членом жюри на конкурсах в России и за ее пределами. Имеет награды международных конкурсов за дизайн плакатов и обложек книг.

Вот работы главного художника Челябинска, с которыми Павел Писклаков участвовал в московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 15»: