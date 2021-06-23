Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида

Главы муниципальных образований Челябинской области стали активно прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. Вполне вероятно, что примером им послужил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня, 23 июня, вакцинировался от ковида глава Сосновского района Евгений Ваганов, а также председатель Собрания депутатов района Галина Шихалева, заместители главы и другие сотрудники мэрии, сообщили в районной администрации.

Глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев поставил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в понедельник, 21 июня.

Глава района не стал скрывать, что вакцинировался отечественным препаратом Спутник V. Прививку ему поставили врачи Ашинской больницы. Следующий компонент прививки глава будет ставить через три недели, сообщается в официальной группе администрации ВКонтакте.

«Я сам переболел COVID-19, поэтому знаю, что это за болезнь. Мы видим негативные тенденции по заболеваемости в Ашинском районе, а значит самое важное сейчас это сберечь свое здоровье и здоровье близких. Думаю, альтернативы вакцинации нет, потому как пока не выработан групповой иммунитет», - отметил Вадим Сергеев сразу после введения препарата.

Прививку от коронавирусной инфекции поставил 18 июня и глава Саткинского района Александр Глазков. «Поставил первую прививку по профилактике COVID-19. Считаю, что снизить порог заболеваемости и обезопасить окружающих поможет только вакцинация», - написал мэр на своей в Инстаграм, не уточняя, какой вакциной привился.

Второй компонент вакцины Александр Глазков будет ставить через две недели. «Ревакцинация через две недели – второго июля. Считаю, что принял правильное решение», - отметил Глазков.

На этой неделе будут прививаться сотрудники администрации Саткинского района, часть из них уже вакцинировалось. «Надеюсь, моему примеру последуют многие жители нашего района. Давайте не допустим третьей волны заболевания коронавирусной инфекцией», - призвал жителей Александр Глазков.

В феврале 2021 года поставили первый компонент прививки от ковида глава Брединского района Николай Плохих и глава Краснопольского поселения Сосновского района Сергей Зырянов. Оба привились российской вакциной «Cпутник V».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вакцинировался от коронавируса 21 июня 2021 года (поставил первый компонент). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться: «Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям».

Активные муниципалитеты будут финансово поощрять за высокие темпы вакцинации.