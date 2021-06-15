15.06.2021
ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%
15.06.2021
Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
15.06.2021
В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
15.06.2021
Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
15.06.2021
Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено
15.06.2021
Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики
Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
15.06.2021
Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
12.06.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи
12.06.2021
Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку
11.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 87 новых случаев ковида
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021