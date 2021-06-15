Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

Муниципальные образования Челябинской области, где жители будут активно прививаться против новой коронавирусной инфекции COVID-19, получат дополнительное финансирование.

Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер и озвучил его на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Алексей Текслер предложил присваивать статус территории, свободной от ковида, тем муниципалитетам, которые будут активно вакцинироваться против коронавируса.

«Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты», - выступил с инициативой губернатор.

На сегодня область получила более 351 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Уже 281 тысяча 511 жителей региона поставили оба компонента прививки от ковида. Всего в 2021 году в регионе планируется привить 1,6 миллиона жителей, что составляет 60 процентов от взрослого населения региона.

Алексей Текслер предложил предоставлять оплачиваемый выходной всем работающим южноуральцам, поставившим прививку от ковида.

Напомним, что на прививку от ковида можно записаться в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги» в любое удобное время.

Ранее инфекционист дала советы южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».