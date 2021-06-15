Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Ас
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске загорелась кровля склада возле ЧЭМК. Площадь пожара уже достигла т
15.06.2021

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, которые поставят прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут
Коронавирус
Коронавирус
15.06.2021

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Челябинска подтвердили скачок цен на картофель и морковь. Как сегодня, 15 июня, н
15.06.2021

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы главы всех районов вышли из своих кабинетов
15.06.2021

Котова отправила глав районов в пешее путешествие
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики
Челябинск
Вакцинация
Ковидная пневмония
Общество
15.06.2021 13:23

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

Муниципальные образования Челябинской области, где жители будут активно прививаться против новой коронавирусной инфекции COVID-19, получат дополнительное финансирование.

Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер и озвучил его на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Алексей Текслер предложил присваивать статус территории, свободной от ковида, тем муниципалитетам, которые будут активно вакцинироваться против коронавируса.

«Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты», - выступил с инициативой губернатор.

На сегодня область получила более 351 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Уже 281 тысяча 511 жителей региона поставили оба компонента прививки от ковида. Всего в 2021 году в регионе планируется привить 1,6 миллиона жителей, что составляет 60 процентов от взрослого населения региона.

Алексей Текслер предложил предоставлять оплачиваемый выходной всем работающим южноуральцам, поставившим прививку от ковида.

Напомним, что на прививку от ковида можно записаться в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги» в любое удобное время.

Ранее инфекционист дала советы южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Автор: Любовь Юрина
Челябинск
Вакцинация
Ковидная пневмония
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Ас
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске загорелась кровля склада возле ЧЭМК. Площадь пожара уже достигла т
15.06.2021

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, которые поставят прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут
Коронавирус
Коронавирус
15.06.2021

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Челябинска подтвердили скачок цен на картофель и морковь. Как сегодня, 15 июня, н
15.06.2021

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы главы всех районов вышли из своих кабинетов
15.06.2021

Котова отправила глав районов в пешее путешествие
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2021

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2021

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 87 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в медицинско
Общество

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

15.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
Культура

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днём России.
Общество

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 12 июня, у большинства жителей Челябинской области, как и у большего числа россиян, на
Общество

Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами

11.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 10 июня 2021 года, православные будут отмечать один из 12 главных церковных праздников
Общество

Десятого июня у православных Вознесение Господне

09.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
Общество

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.06.2021 13:52

ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%

15.06.2021 13:48

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»

15.06.2021 13:46

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы

15.06.2021 13:24

В Челябинске приведут в порядок посты ДПС

15.06.2021 13:23

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

15.06.2021 13:09

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено

15.06.2021 13:08

Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики

15.06.2021 13:07

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

15.06.2021 13:03

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

15.06.2021 12:45

Котова просит челябинцев не поджигать пух

15.06.2021 12:18

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида

15.06.2021 12:17

Котова настаивает, чтобы полиция больше внимание обращала на пьяных челябинцев

15.06.2021 12:06

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

15.06.2021 11:58

В Миассе состоялся второй этап Всероссийской эндуро-серии по маунтинбайку.

15.06.2021 11:45

Котова отправила глав районов в пешее путешествие

15.06.2021 11:36

Котова спросила с Куляшова за стелу «Челябинск», которую возводили «зэки»

15.06.2021 11:10

Православный форум «Увильды-2021» меняет формат

15.06.2021 10:59

Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов

15.06.2021 10:47

Жители Металлургического района остаются без горячей воды

15.06.2021 10:46

Мнение независимого эксперта о происходящем на Комсомольском проспекте озвучат 16 июня

15.06.2021 10:32

В Челябинске взлетели цены на картошку, свеклу и морковь

15.06.2021 10:28

Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»

15.06.2021 10:27

В Челябинске не прижилось почти 400 деревьев, высаженных в прошлом году

15.06.2021 10:24

Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода

15.06.2021 10:13

В Челябинске загорелась Газель

15.06.2021 09:56

Жители дома в Коркино, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

15.06.2021 09:43

Уснул за рулем: в Челябинской области при столкновении с грузовиком погиб молодой мужчина

15.06.2021 09:22

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

14.06.2021 19:55

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

14.06.2021 19:37

Во вторник в Челябинской области жара и местами дожди

14.06.2021 19:28

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня

14.06.2021 19:26

Афиша на 15 июня

14.06.2021 19:22

Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

14.06.2021 19:19

СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино

14.06.2021 18:32

Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту

14.06.2021 18:18

В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки

14.06.2021 18:10

В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

14.06.2021 14:45

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела

14.06.2021 14:09

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа

14.06.2021 13:52

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи

14.06.2021 11:58

В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида

14.06.2021 11:40

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей

13.06.2021 22:53

Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха

13.06.2021 22:22

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома

13.06.2021 22:07

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска

13.06.2021 20:22

В понедельник в Челябинской области жарко и без осадков

13.06.2021 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2021 19:13

Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020

13.06.2021 17:26

Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»

13.06.2021 17:06

Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго

13.06.2021 12:07

В Челябинской области растет число новых случаев ковида, выявляемых за сутки

13.06.2021 11:15

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021 10:27

В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком

12.06.2021 20:56

Под Копейском мужчина погиб на рыбалке от удара током

12.06.2021 20:42

В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»

12.06.2021 19:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2021 19:37

В воскресенье в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди

12.06.2021 17:31

В Челябинске ради новой дороги снесут 24 дерева

12.06.2021 16:40

«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске

12.06.2021 16:33

Алексей Тугарев из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

12.06.2021 15:44

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области: прогноз «Стабильный»

12.06.2021 15:41

На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон

12.06.2021 14:33

Центробанк повысил ключевую ставку

12.06.2021 13:00

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021 12:27

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи

12.06.2021 11:57

Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов

12.06.2021 11:49

Школа будущих командиров из Коркино показала, что значит «Сильное поколение России»

12.06.2021 10:28

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем России

12.06.2021 09:55

Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России

12.06.2021 00:47

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку

11.06.2021 22:49

В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей

11.06.2021 22:40

В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины

11.06.2021 21:28

В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки

11.06.2021 20:39

День России в Челябинской области - без осадков, на западе возможны дожди и грозы

11.06.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 12 июня

11.06.2021 19:55

Афиша на 12 июня

11.06.2021 19:13

В Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция «Александр Невский. Судьба России»

11.06.2021 17:10

ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске

11.06.2021 16:55

Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД

11.06.2021 16:48

Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу

11.06.2021 16:40

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

11.06.2021 16:16

По факту ДТП с пятью автомобилями, в котором погибла челябинка, возбуждено уголовное дело

11.06.2021 16:09

В Новосибирске задержан владелец частного пансионата для престарелых из Верхнего Уфалея

11.06.2021 15:37

Дефекты и наплывы: на челябинской улице некачественно уложили асфальт

11.06.2021 15:31

Профсоюз Челябинской области записал видеоролик ко Дню работников текстильной и легкой промышленности

11.06.2021 15:27

Ватерполисток златоустовской «Уралочки» вызвали в сборную России

11.06.2021 14:48

Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ревизору из Оренбургской области

11.06.2021 14:46

Экспорт гречки из России временно запрещен

11.06.2021 14:45

Челябинского застройщика оштрафовали на четверть миллиона

11.06.2021 13:51

МегаФон назвал любимые смартфоны южноуральцев

11.06.2021 13:50

В центре Челябинска нашли автомобиль «Жигули», ставший пристанищем для любителей выпить

11.06.2021 13:36

Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Магнитогорске

11.06.2021 13:22

В Челябинской области в связи с праздником изменят график движения электричек

11.06.2021 12:33

В Челябинской области за сутки подтверждено 87 новых случаев ковида

11.06.2021 12:25

Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу

11.06.2021 12:22

В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор

11.06.2021 12:13

Автомобили «Урал» отправляются в автопробег по Сибири

11.06.2021 11:49

Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль

11.06.2021 11:41

В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому

11.06.2021 11:36

В Челябинске феерично выступил любимый тысячами сердец Глеб Самойлов