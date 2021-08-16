15.08.2021
В Челябинскую область поступило 36,5 тысячи доз вакцин от ковида
15.08.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 80 тысяч
15.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
15.08.2021
В Челябинске завершен капитальный ремонт двух дорог по нацпроекту БКАД
15.08.2021
В Челябинске наградили председателя федерации бокса
14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
Горе-граффитисты добрались до администрации Челябинска
08.08.2021
Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город
30.07.2021
Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области
26.07.2021
Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город
27.06.2021
В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021