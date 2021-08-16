Горе-граффитисты добрались до администрации Челябинска

Горе-граффитисты, упорно уродующие Челябинск, добрались и до здания городской администрации. На будке, примыкающей к стенам мэрии, со стороны улицы Тимирязева, «красуются» каракули неизвестных художников.

Вдоль по Тимирязева творчество вандалов продолжается - то здесь, то там наблюдаются следы их безмерно раздражающего «творчества». Кажется, городские хулиганы изрисовывают все, что под руку подвернется.

К слову, не избежало привета бездарных граффитистов и здание на Цвиллинга, находящееся в непосредственной близости от областного правительства. Это ни что иное, как выставочный зал Союза художников. Здесь мазня непонятного содержания уже давно, как и небольшой провал в тротуаре.

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И, судя по всему, вопреки заверениям чиновников Челябинска о все продолжающейся борьбе с уродующими облик города надписями, этот дом очистить от «скверны» даже не пытались – надписи и картинки все те же.

Интересно, что в сквере у фонтана, рядом с площадью Революции, на будке предупреждение одного горе-граффитиста – другому, посыл следующий – не смей стирать (да простит читатель за ненормативную лексику).

Центр Челябинска вообще пестрит надписями. Они на зданиях, будках – они везде.

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И, конечно, кое-где не мешало бы поменять, обновить адресные таблички, чтобы не было диссонанса (иное здание радует глаз обновленным фасадом, а табличка с указанием улицы и номера дома подкачала).