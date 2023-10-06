Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска

В Челябинске во вторник, десятого октября, стартует прием инициативных проектов, которые планируются к реализации в 2024 году. Направить пакет документов на рассмотрение жители могут до 20 октября включительно.

В пресс-службе мэрии напомнили, что программа «Инициативное бюджетирование» направлена на реализацию идей, которые предлагают сами горожане. По традиции, все проекты жителей пройдут конкурсный отбор, а затем будут вынесены на голосование, по итогам которого будет принято решение об их финансировании за счет средств областного бюджета.

«В текущем году на территории Челябинска было реализовано 113 инициативных проектов на общую сумму 517 миллионов рублей. Это благоустройство дворовых, детских и спортивных площадок, асфальтирование внутриквартальных проездов, создание новых мест для отдыха и досуга. Это как и крупные проекты, например, организация экотропы или создание настоящего спортивного ядра в микрорайоне, так и небольшие, но очень важные для самих жителей локации», - отметил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Прием пакета документов будет осуществляться в управлении жилищно-коммунального хозяйства города (улица Воровского, 5-А, кабинет №105) и в районных администрациях Челябинска по следующим адресам:

Калининский район – улица Кирова, 10, кабинет №3;

Курчатовский район – Комсомольский проспект, 41, кабинет №33;

Ленинский район – улица Гагарина, 22, кабинет №203;

Металлургический район – улица Богдана Хмельницкого, 6, кабинет №29;

Советский район - улица Орджоникидзе, 27А, кабинет №24;

Тракторозаводский район – улица Горького, 10, кабинет №34;

Центральный район – улица Коммуны, 89, кабинет №338.