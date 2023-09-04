04.09.2023
Расширены возможности программы льготной ИТ-ипотеки
04.09.2023
Время разбрасывать камни: в Чеоябинске откроется выставка Льва Гутовского
04.09.2023
В Челябинске задержали участников организованной группы
04.09.2023
Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска
04.09.2023
В Челябинске росгвардейцы задержали рецидивиста
04.09.2023
В Черном море уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ
Горы мусора и горе-дорога: жители Межевого пожаловались губернатору на несладкую жизнь
15.03.2019
«Мусорная реформа» в Челябинской области может забуксовать
25.09.2018
Мусорный коллапс в Челябинске может закончиться уголовными делами
24.09.2018
Челябинцы: Живем как в аду – и НМУ, и мусор поджигают
24.09.2018
В Челябинске введен мусорный режим повышенной опасности
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023