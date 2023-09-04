Горы мусора и горе-дорога: жители Межевого пожаловались губернатору на несладкую жизнь

Жители поселка Межевой Саткинского муниципального района (Челябинская область) пожаловались главе региона на ряд нерешающихся проблем в населенном пункте: горы мусора, горе-дорогу.

Обращение к губернатору было опубликовано в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в воскресенье, третьего сентября.

Селяне попросили Алексея Текслера о помощи в решении мусорной проблемы, отметив, что в дождливую погоду из-за огромных луж невозможно подойти к бакам.

«Два года подряд ходили в администрацию поселка, чтобы решить вопрос с отсыпкой дороги длиной около 12 метров. Глава только обещает решить этот вопрос. Все баки поломаны», - сообщил житель Межевого Сергей Голубев.

Также селянин пожаловался Алексею Текслеру на то, что после прокладки газопровода по одной из улиц поселка стало невозможно ездить и ходить: кругом грязь и ямы.

«По трассе начались провалы почвы, с отсыпкой так же вопрос не решается. Просим вашей помощи», - обратился к главе региона от лица всех жителей Межевого Сергей Голубев, сопроводив свою жалобу рядом видео.

Сегодня, четвертого сентября, на данный сигнал отреагировали в администрации Саткинского муниципального района, сообщив, что мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе производства земляных работ по прокладке газопровода по адресу: поселок Межевой, улица Саткинская, должны быть выполнены подрядной организацией в срок до первого октября 2023 года.

«К сожалению, ввиду ограниченного лимита бюджетных средств Межевого городского поселения, единовременно произвести ремонт всех контейнеров для сбора ТКО не представляется возможность. Вопрос вывоза несанкционированной мусорной свалки взят на контроль главой Межевого городского поселения», - отметили районные власти.