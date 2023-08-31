Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги под Челябинском

Госэкспертиза Челябинской области одобрила проект строительства автомобильной объездной дороги регионального значения между поселками Красное Поле и Полетаево (Сосновский район). Соответствующая информация опубликована на сайте «Единый государственный реестр заключений».

Проектную документацию для экспертизы подготовило ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Застройщик - министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги пос. Красное Поле - пос. Полетаево. Она соединит жилые районы в западной части Челябинска (Терема, Парковый 2, Парковый 3, Ньютон) и поселки Сосновского района (Западный, Малиновка, Белый Хутор, Вишневая горка, Вавиловец) с автодорогой Челябинск – Харлуши и автодорогой Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска. Выход на объездную дорогу Челябинска - в районе Полетаево.

Согласно данных с сайта Госзакупки, торги были объявлены в мае 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 1,325 миллиарда рублей. Победителем признана компания «Дорстройгрупп», которая выполнит работы за один миллиард 60,194 миллиона рублей.