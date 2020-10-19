Готовность Челябинска к отопительному сезону проверяет Уральский Ростехнадзор

Уральское управление Ростехнадзора сегодня, 19-го октября, начало проверку готовности Челябинска к зимнему отопительному периоду.

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Астахов, срок окончания проверки надзорного ведомства - 30-е октября. По окончании проверки - если к тому не будет препятствий - столица Южного Урала получит паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021.

По словам Сергея Астахова, работу по регулировке внутридомовых систем отопления управляющие компании Челябинска завершили на прошлой неделе.