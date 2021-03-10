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Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обязал подчиненных сообщать о склонении к коррупции в течение суток.

Соответствующие изменения внес глава региона в постановление от 2009 года об антикоррупционной работе. Документ был подписан в день, когда Генпрокуратура поставила Челябинскую область на седьмое место по числу выявленных случаев взяточничества.

Согласно постановлению, государственный служащий обязан сообщить обо всех случаях склонения его к коррупции не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему с предложением взять подношение.

«А в случае нахождения гражданского служащего в отпуске, служебной командировке или отсутствия в связи с нетрудоспособностью - в первый рабочий день после возвращения из командировки и (или) выхода на службу. В случае поступления обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в выходной или нерабочий праздничный день гражданский служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) в следующий за ним первый рабочий день», - говорится в документе.

Уведомление принимается письменно и подлежит регистрации в специальном журнале. После этого обращение рассмотрит комиссия.

Отметим, что девятого марта начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин назвал сетевому изданию РИА Новости регионы, которые лидируют по числу взяточничества. На первом месте находится Москва. Далее идут республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, республика Дагестан и Пермский край.