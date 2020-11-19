Губернатор Алексей Текслер оценил работу Натальи Котовой на посту мэра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер положительно оценил работу Натальи Котовой на главы Челябинского городского округа.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 19 ноября, при осмотре ряда дорожных объектов.

«Я, как и все челябинцы, - мы обращаем внимание на то, что происходит в городе. Хочу сказать, что видна динамика, видны изменения, - сказал Алексей Текслер. - Это касается практически всех сфер жизни: и благоустройства, и ремонтов, и остальных сфер деятельности города. Я даю положительную оценку деятельности Натальи Петровны в течение этого года на ее посту мэра города Челябинска».

Напомним, ровно год назад, 19 октября 2019 года, Наталья Котова была избрана главой Челябинского городского округа. За нее проголосовали все 48 присутствовавших на заседании депутатов гордумы.

Губернатор, поздравляя Наталью Котову с избранием, выразил уверенность, что у нового главы хватит сил, энергии и компетенции для решения всех проблем и поставленных задач. «Область обязательно поддержит», - пообещал тогда Алексей Текслер.

Наталья Котова – первая истории Челябинска женщина-градоначальник.