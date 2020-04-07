Губернатор и члены кабмин Челябинской области переведут личные средства на благотворительный счет
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переведет личные средства на счет регионального благотворительного фонда, созданного для помощи потерявшим доходы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией южноуральцам.
«Счет открыт в понедельник, с банком уже обговорили. Я сразу же переведу на него свои средства», - сообщил губернатор.
Счет создан на базе НКО «Союз женщин». Первый вице-губернатор Ирина Гехт пояснила, почему оператором пожертвований выбран именно «Союз женщин»: «Остановились именно на этой некоммерческой организации, поскольку она имеет отделения практически во всех территориях нашей области». По ее словам, эта организация непосредственно работает с семьями, пожилыми
«Выразили готовность вложить личные деньги и бизнесмены, депутаты, члены правительства, сотрудники министерств, - отметил Алексей Текслер и пригласил всех желающих по возможности помочь нашим гражданам.
Члены регионального правительства и сотрудники министерств пожертвуют сумму в размере своего однодневного заработка. «То есть около двухсот тысяч каждое министерство перечислит на эти цели», - уточнила Ирина Гехт.
Готова внести свой вклад и руководители подведомственных министерствам м правительству учреждений. «Я думаю, что такая инициатива от органов власти будет первой, хотя уже звонят многие некоммерческие организации, которые хотят оказать эту помощь», - подчеркнула Ирина Гехт.
Благотворительный фонд «Металлург» при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработали благотворительную программу «Мы вместе» и открыли счет для перечислений благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц в КУБе. Как сообщили в фонде, собранные средства будут направлены на реализацию мер социальной поддержки магнитогорцев старшего возраста в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19.