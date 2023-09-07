Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске

Новые автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», начнут курсировать по улицам Челябинска с восьмого сентября. А сегодня современную технику осмотрел губернатор Алексей Текслер.

«Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. И одна из важнейших задач - обновление транспорта в столице», - отметил Алексей Текслер.

Все вновь поступающие автобусы в Челябинск имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками и прочими системами, влияющими на качество перевозок.

Группа Volgabus поставила в Челябинск 15 современных газомоторных автобусов «Волгабас» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Они начнут работу на одном их самых протяженных маршрутов областного центра - № 8 «Мамина - Академика Королёва», который связывает Тракторозаводский район с северо-западом.

Два автобуса особо большого класса будут курсировать на 64 маршруте с самым большим пассажиропотоком.

«В этой партии два автобуса – это так называемые «гармошки» - сверхбольшой класс. Такие уже ходят по самому загруженному маршруту №64, и, по отзывам жителей и транспортников, они более эффективно решают задачу, - отметил Алексей Текслер. - Поэтому принято решение закупить еще такие машины: в течение ближайших четырех месяцев в город придет еще 10 «гармошек». И далее мы также планируем часть наших маршрутов переводить на сверхбольшой класс».

Десять «Гармошек» для маршрутов № 64 «Автобусный парк - Железнодорожный вокзал» и № 4 «Мамина - ПКиО имени Гагарина» будут приобретены для Челябинска за счет средств специального казначейского кредита.

Поставка новых автобусов в Челябинск – планомерный шаг по обновлению транспортной системы города. С 2019 года для города приобретено около 300 автобусов.

Глава региона напомнил, что автобусы по нацпроекту приобретаются в лизинг. Часть лизинговых платежей оплачивает государство, благодаря чему маршруты становятся регулируемыми и обеспечивают исполнение графика и других составляющих стандарта качества пассажирских перевозок.

Так, в 2022 году АО «Государственная транспортная лизинговая компания» поставила в Челябинск 16 новых автобусов большого класса ЛиАЗ-529267. Они работают на маршруте №15 «ЧМК - ПКиО им. Гагарина».

Группа «Волгабас» поставляет в Челябинск уже вторую партию машин. «В 2021-м году уже поставляли 47 автобусов в рамках программы «Чистый воздух». Сейчас 15 автобусов большого класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и две большие «гармошки» особо большого класса за счет денег, выделенных губернией», - рассказал первый заместитель гендиректора Волгабас групп Валерий Курилин. Автобусы первой партии работают на сжиженном природном газе, из второй партии – на компримированном природном газе.

До конца года ГТЛК поставит в областной центр 33 новых автобуса среднего класса Volgabus 4298G4.

В этом году проработан вопрос опережающей поставки по нацпроекту еще 25 автобусов на маршрут № 483 «п. Старокамышинск - г. Челябинск (ПКиО им. Гагарина)». Они выйдут на линию уже в январе 2024 года. Также в рамках нацпроекта в 2024 году планируется поставка 25 автобусов на маршрут № 123 «Копейск (автовокзал) - ПКиО им. Гагарина».

Продолжается работа по обновлению подвижного состава и в других муниципалитетах региона. В этом году уже поступили 13 автобусов в Магнитогорск, четыре автобуса закуплены для Увельского района и два автобуса для Уйского района.

«В Магнитогорске в этом году мы организовали первый автобусный маршрут «Вокзал - Зеленый лог». На прямой линии жители обращались с этим вопросом, и мы приняли решение купить автобусы для этого маршрута, - уточнил Алексей Текслер. – Опыт был удачный, мы получили положительные отзывы жителей Магнитогорска и приняли решение закупить еще 12 автобусов до конца года. И на следующий год по Магнитогорску большие планы».

Губернатор поручил минтрансу, и администрации Магнитогорска провести работу по переводу общественного транспорта города на регулируемые маршруты.

«Работа по вопросу обновления общественного транспорта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», конечно, будет продолжена, - пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. – Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина Челябинской области выделены бюджетные ассигнования на обновление подвижного состава в малых городах и сельской местности.».

На выделенные средства для 21 муниципального образования региона будут закуплены 121 автобус.

Всего в Челябинской области за период с 2019 по 2022 годы закупили новых и модернизировали 554 единицы подвижного состава общественного транспорта. В планах на 2023 год - 349 единиц.

Кроме того, будет продолжена работа по переводу всей сети на регулируемые маршруты. «Благодаря чему автобусы, выходящие из строя, будут своевременно обновляться. Во всем регионе система общественного транспорта будет цивилизованной и современной», - подчеркнул глава региона.