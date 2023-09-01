Губернатор поздравил южноуральцев с Днем знаний

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем знаний.

«Уважаемые южноуральцы, дорогие ребята! Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот осенний день всегда наполнен хорошим настроением и радостными ожиданиями. Для первоклассников начинается интересная и насыщенная школьная жизнь, для студентов — новый этап постижения выбранной профессии, педагогов ждут встречи с любимыми учениками, возможность вместе с ними вновь открывать мир знаний», - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что Южный Урал всегда гордился сильными преподавателями, способными и талантливыми ребятами, основательной школьной и профессиональной подготовкой. «Хорошее, качественное образование служит стартовой площадкой для успешной карьеры и достойной жизни, а в масштабах страны и региона — одним из главных ресурсов экономического развития, - подчеркивает губернатор. - Уверен, что наши дети будут учиться на совесть и добьются всего, о чем мечтают. А мы, взрослые, будем им помогать и поддерживать на выбранном пути.

Алексей Текслер пожелал всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а ученикам и студентам — успешной учебы, верных друзей и ярких свершений!».