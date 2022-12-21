«Хагги Вагги» таит в себе «фенольную опасность»

В 89 процентах игрушек «Хагги Вагги» обнаружено превышение по фенолу, сообщает в своем исследовании «Роскачество».

Данное вещество быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, разрушает иммунную и нервную системы, приводит к аллергии, головокружению, головным болям, рвоте, нарушению сна, одышке. Фенол относится к вещества второго класса опасности, то есть высокоопасным (первый класс – это яды).

«Попадая на кожу, фенол уже через несколько минут начинает действовать на ткани головного мозга. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может случиться хроническое отравление с поражением почек», - отмечают в Роскачестве.

Превышение в игрушках допустимого уровня фенола – это будет пострашнее, чем специфический внешний вид «Хагги Вагги», который нравится далеко не всем. Так, жители Магнитогорска (Челябинская область) недавно дискутировали на тему игрушек-страшилищ в соцсети, обсудили и «Хагги Вагги». Мнения горожан разделились. Как оказалось, не все родители считают игрушку воплощением зла, хотя есть и ее ярые противники.

Роскачество, желая узнать отношение россиян к «Хагги Вагги», провели среди своих читателей и подписчиков опрос. В семьях 64-х процентов респондентов таких игрушек не было никогда. У 27-ми процентов обладателей «Хагги Вагги» эта игрушка стала чьим-то подарком.

«Владельцы игрушек разделились пополам: примерно половина считает, что персонаж отрицательный, другая половина – нейтральный. Те, кто считают Хагги Вагги положительным персонажем, в меньшинстве. Родители – владельцы игрушки - в основном считают, что она не оказывает на ребенка никакого влияния (50 процентов). О негативном влиянии рассказали 39 процентов респондентов. Детям нравится «Хагги Вагги». Родители рассказали, что для ребенка это статусная игрушка, приятная на ощупь, которая помогает в борьбе со страхами. Родители считают, что она развивает критическое мышление и фантазию. Они также отмечают, что мода на «Хагги Вагги» пройдет, и игрушка останется в прошлом», - сообщают в Роскачестве.

При этом родители обеспокоены возможным негативным влиянием «Хагги Вагги» на психику детей. Участники опроса отмечали, что у игрушки устрашающий внешний вид и что «Хагги Вагги» имеет неправильные пропорции тела. Родителя боятся, что игрушка может породить агрессию в ребенке и вообще вызвать у него психические расстройства.

«Судя по ответам и отзывам родителей в интернете, с качеством «Хагги Вагги» тоже много проблем. Самая частая – игрушка расходится по швам, сшита она несимметрично и криво, а некоторые элементы отваливаются. На втором и третьем местах по жалобам – неприятный запах и отсутствие у продавца документов о сертификации», - отмечают в Роскачестве.

Психологи, проведя исследование, установили, что игрушка «Хагги Вагги» пользуется популярностью среди современных дошкольников и младших школьников. Если дома есть такая игрушка, то в подавляющем большинстве случаев она была приобретена по инициативе ребенка, который увидел ее у других детей.

«Больше половины опрошенных детей знают об игре Poppy Playtime, имеют представление о ее содержании. В то же время в процессе игрового взаимодействия с игрушкой «Хагги Вагги» дети, как правило, не используют сюжет оригинальной видеоигры. Дети кратковременно проигрывали тему догонялок и в редких случаях – тему нападения. Это не была выраженная агрессия в отношении других детей: дети начинали имитировать нападение игрушкой, но быстро прекращали», - сообщают в Роскачестве.

Результаты полученных наблюдений показали, что «Хагги Вагги» – это игрушка без ярко выраженных гендерных предпочтений. Она привлекательна и для мальчиков, и для девочек.

Воспитатели и родители знакомы с игрушкой «Хагги Вагги», знают, что это – персонаж компьютерной игры Poppy Playtime. Однако подавляющее большинство не знает содержания игры и не играло в нее.

Как воспитатели, так и родители в целом отрицательно оценивают «Хагги Вагги» и выражают свое негативное отношение к этой игрушке. Внешний образ и историю этого персонажа они считают неприемлемыми. В то же время и воспитатели, и родители отмечают, что в большинстве случаев игра с «Хагги Вагги» не отличается от игр с другими мягкими игрушками.

«Игрушка «Хагги Вагги» выполняет не столько функцию игрушки, сколько является «статусным» предметом для ребенка – «модной» игрушкой. При этом игра детей с «Хагги Вагги» и другими игрушками этой серии не отличается от игр с другими мягкими игрушками. Подавляющее большинство детей не боятся «Хагги Вагги» и не ведут себя агрессивно, взаимодействуя с этой игрушкой. В игре «Хагги Вагги» часто используется как игрушка-обнимашка или игрушка-атрибут (дети носят ее в руках, под мышкой, завязывают как шарф)», - приводят в Роскачестве результаты исследования психологов-экспертов, проведенного в Москве с участием детей, родителей, воспитателей.