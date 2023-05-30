В Челябинске в День защиты детей откроется выставка коллекционных игрушек

В Государственном историческом музее Южного Урала в День защиты детей, первого июня, откроется выставка «Творим, коллекционируем, играем», где можно будет увидеть авторские куклы и игрушки.

Посетителей экспозиции «Детский музей» порадуют милые, теплые, необычные образы кукол и игрушек из текстиля, фарфора, папье-маше, ваты, дерева и других материалов. Каждая из них сделана вручную с применением самых разных техник, уникальна и неповторима. Кукольные домики и их миниатюрные детали, игрушечный транспорт можно рассматривать, позабыв о времени, заверяют в музее.

Современные художники создают и детские игрушки, и настоящие произведения искусства. Так, гости выставки увидят уникальный проект в технике кукольной скульптуры из Екатеринбурга, созданной по рисункам известного советского художника-графика Леонида Сойфертиса («Зарисовки с Леонидом Сойфертисом»).

На открытии выступят члены творческого союза художников России и Уральской ассоциации художников по куклам, доцент кафедры истории, музеологии и документоведения ЧГИК, кандидат педагогических наук Ирина Андреева.

На выставке, которая проработает в западной башне Исторического музея Южного Урала до 20 августа, будут проводиться экскурсии с интерактивными элементами, мастер-классы, творческие встречи с мастерами-кукольниками.